Kúpalisko Zelená žaba otvorili po dlhších prípravách

Kúpalisko Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach otvorili v sobotu po dlhších a náročnejších prípravách spôsobených pandémiou nového koronavírusu.

27. jún 2021 o 13:20 TASR

TRENČIANSKE TEPLICE. Podľa prevádzkového manažéra Lukáša Jagnešáka bude kúpalisko otvorené do konca augusta, prípadne aj prvý septembrový týždeň.

Doplnil, že sprístupnené sú všetky bazény a služby sú v plnej prevádzke. "Trenčiansky okres je stále v žltej farbe, takže sme v režime 50-percentnej kapacity. Minimálne do 4. júla určite bude takýto režim," uviedol Jagnešák.

Na Zelenú žabu sa po dvoch rokoch s rodinou vrátil Marek z Púchova. "Boli sme tu spokojní. Najmä pre to, že tu je tieň pre deti. To nás sem priviedlo. Človek by chcel ísť do zahraničia, ale nevieme, čo bude. Toto je zatiaľ prijateľné. Je to blízko a je to super," podotkol.

Kúpalisko Zelená žaba bolo jedným zo skvostov medzivojnovej československej architektúry. Stavba, ktorú navrhol český architekt Bohuslav Fuchs, svojou umeleckou hodnotou presahovala hranice Slovenska i obdobia, v ktorom vznikla. Fuchs zakomponoval kúpalisko na vrch nad mestom tak, aby tam čo najdlhšie svietilo slnko. Samotný bazén nechal vytesať do skaly.