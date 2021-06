Podchod opravia do konca mesiaca

Vymeniť musia 140 metrov štvorcových obkladu.

24. jún 2021 o 9:21 Erik Stopka

TRENČÍN. V Trenčíne už druhý týždeň prebieha oprava časti problémového podchodu pod železničnou stanicou.

Samospráva k obnove pristúpila po tom, čo sa rokovania so železnicami o tom, kto sa má o túto časť stavby starať, neúmerne naťahovali. Práce by mali dokončiť do konca júna.

V rámci podchodu nejde o prvý problém

Podchod mal byť po nákladnej modernizácii železničnej trate jej výkladnou skriňou. Nosnú konštrukciu podchodu umožňujúcu ľuďom dostať sa na hlavnú železničnú stanicu aj zo sídliska Sihoť vybudovali v roku 2013, rampu podchodu na

Hodžovu ulicu uviedli do predčasného užívania o dva roky neskôr.

Radnica poukazuje na problémy podchodu už od jeho výstavby.

„Na podchode bola použitá dlažba, ktorá má síce proti-šmykový certifikát, no napriek tomu sa na nej šmýka. Mesto teda pristúpilo na svojej časti k aplikácii protišmykového náteru,“ priblížila jednu z chýb hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.