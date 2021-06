V ilustráciách Vanesy Kubicovej zvíťazí Dobro nad temnými silami

Náš región obsadili bájni elfovia, hobiti a škriatkovia.

26. jún 2021 o 6:15 Martin Šimovec

ČACHTICE. Vďaka 16-ročnej stredoškoláčke Vanese Kubicovej ožili aj v našom regióne svetoznáme postavy z ríše fantázie.

Prváčka Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom sa rozhodla ilustrovať kultovú fantasy trilógiu Pán prsteňov (The Lord of the Rings).

S ilustráciami najznámejších dejových línií a postáv tejto populárnej ságy z pera J. R. R. Tolkiena (1892 – 1973) súťaží ako s jednou z niekoľkých ďalších svojich aktivít o Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

Tento súťažno-vzdelávací program dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti v súvislosti s talentom a uplatniť tak svoj potenciál.

Privíta vás krajina fantázie

Vanesa Kubicová sa v súťaži v programe DOFE rozhodla v rámci trojice svojich dobrovoľných aktivít rozvíjať vlastný výtvarný talent knižnými ilustráciami.

Svojimi milými a výstižnými kresbami čitateľovi Pána prsteňov spríjemní chvíľky pri čítaní miliónov písmeniek tejto rozsiahlej trilógie, ktorú Tolkien dopísal v roku 1949 po trinástich rokoch od prvých riadkov tejto 1300-stranovej ságy.

„Chcela som vytvoriť v rámci tohto medzinárodného programu niečo originálne. O Pánovi prsteňov i jeho filmovom spracovaní nám často rozprával môj bývalý učiteľ zo základnej školy v Čachticiach. Nadchlo ma to a začala som tvoriť prvé ilustrácie,“ prezradila Vanesa.