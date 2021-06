Roberto Carlos spod Javoriny. Dušan Gulán starší vešia kopačky na klinec

Na ihrisku strávil štyridsaťpäť a pol sezóny. Obliekal dres 13 tímov a strelil stovky gólov. Kariéru ikony regionálneho futbalu Dušana Gulána staršieho ukončilo nešťastné zranenie. Z futbalového kolotoča však nehodlá vypadnúť.

18. jún 2021 o 9:34 Martin Jurčo

LUBINA/HRNČIAROVÉ. Atmosféra sa dala krájať. Lubinské derby medzi dedinou a kopanicami malo poriadne grády. Rivalitu bolo v týchto zápasoch cítiť na každom kroku. Prišiel faul pred pokutovým územím dedinčanov. Loptu si postavil kopaničiar Dušan Gulán starší a čakal na signál rozhodcu.

Napísali sme

Napísali sme Kráľ strelcov pohár nedostal. Obľúbené zakončenie? Placírkou k tyči, hovorí kanonier Gergel Čítajte

„Prosím vás, postavte sa všetci desiati do brány. On to aj tak trafí,“ kričal na spoluhráčov Harino Hargaš. Nepomohlo. Lopta sa zatrepotala v site.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dušan Gulán bol ako Roberto Carlos spod Javoriny. S brazílskym reprezentantom ho spája výška i ekrazit v nohách.

„Mal som písanku, kde som si zapisoval góly. Akurát, že ju teraz neviem nájsť,“ pousmial sa a pokračoval s typickou energiou v hlase: „Mal som sezóny, kedy som sa tlačil k tridsiatke presných zásahov, ale aj slabšie, kedy to bolo možno štrnásť.“

Na jeseň rozbehol už svoju štyridsiatu šiestu sezónu v kariére, no podobne ako ostatní futbalisti z oblastných futbalových zväzov ju nedokončil. A vyzerá to tak, že novú ani nezačne.

Napísali sme

Napísali sme Na úspechy som si zvykol. A to bolo zavádzajúce, spomína odchádzajúci gólman Šemrinec Čítajte