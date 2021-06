Festival Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach jubiluje, odštartuje 1. júla

Radosť, emócie a dynamiku má priniesť jubilejný 75. ročník festivalu Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach. Najstarší festival komornej hudby v strednej Európe odštartuje 1. júla.

17. jún 2021 o 11:14 TASR

TRENČIANSKE TEPLICE. Radosť, emócie a dynamiku má priniesť jubilejný 75. ročník festivalu Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach. Najstarší festival komornej hudby v strednej Európe odštartuje 1. júla koncertom Slovenského komorného orchestra. Záštitu nad podujatím prevzala ministerka kultúry Natália Milanová.

Ako informovala produkčná manažérka festivalu Zuzana Danechová, občianske združenie Cultura, ktoré má festival na starosti, sa bude snažiť zabezpečiť čo najhladší priebeh festivalu v súlade s hygienickými opatreniami aj aktuálnymi nariadeniami vlády SR či regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

„Sme nesmierne radi, že po ročnej pauze nám aktuálny stav dovoľuje uskutočniť podujatie, ktoré k Trenčianskym Tepliciam neodmysliteľne patrí. Program Hudobného leta je vyskladaný tak, aby do kúpeľného mesta priniesol radosť, dynamiku, emócie a kultúru,“ uviedla Danechová.

V júli sa divákom okrem Slovenského komorného orchestra predstavia vokálna skupina Fragile, orchester Fast Jazz Band a Vašo Patejdl so sláčikovým kvintetom. V auguste vystúpi operné trio La Gioia, diváci si môžu pozrieť muzikál Frida – Maľovať a milovať a vypočuť hity skupiny The Beatles v podaní kapely The Backwards. Festival na záver prinesie aj hudobno-tanečné vystúpenie umeleckého súboru Lúčnica, ktorý predstaví diela Štefana Nosáľa.

Festival Hudobné leto je historicky spätý s Trenčianskymi Teplicami už viac ako 80 rokov. Vlani sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 prerušila tradícia prvýkrát po viac ako 50 rokoch. V minulosti sa festival neuskutočnil v období rokov 1945 – 1946, 1951 – 1956 a v roku 1964.