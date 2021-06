FOTO: Letné kúpalisko v areáli na Ostrove otvoria už tento týždeň

Trenčianske letné kúpalisko otvoria tento rok o dva týždne skôr, ako vlani.

17. jún 2021 o 9:41 SITA

Napísali sme Skládka záhradného odpadu v Hôrke nad Váhom sa zväčšuje Čítajte

TRENČÍN. S dvojtýždňovým predstihom v porovnaní s vlaňajškom otvoria v piatok 18. júna trenčianske letné kúpalisko. Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, oddnes je okres Trenčín zaradený na mape COVID automatu v žltej farbe, a tak budú môcť byť kúpaliská obsadené na 50 percent.

„Všetky prípravné práce pred otvorením sezóny sú ukončené. Areál sme zbavili buriny, vyčistili, vydezinfikovali steny bazénov, vyrovnávacích nádrží i prepadových roštov. Tobogany prešli pravidelným servisom a napustené sú všetky bazény," skonštatovala Ságová.



V športovo-rekreačnom areáli na Ostrove sú k dispozícii štyri bazény. „Kúpalisko bude otvorené každý deň od 10:00 do 20:00 s výnimkou pondelka, keď pre údržbu budeme otvárať až o 12:00. Prosíme o rešpektovanie obmedzenej kapacity, ktorú určuje aktuálne platný COVID automat. Aktuálne pôjde o maximálne 750 ľudí," uviedla Ságová.



Zároveň upozornila návštevníkov kúpaliska, aby so svojimi automobilmi neparkovali na blízkej hrádzi, keďže za to hrozí pokuta. „Pri kúpalisku aj pri neďalekej krytej plavárni je dostatočný počet parkovacích miest a tie sú zdarma. Pred vstupom do areálu kúpaliska sú cyklostojany, pričom priestor je monitorovaný. Novinkou je, že z centra mesta sa na Ostrov, kde sa kúpalisko nachádza, dostanete aj turistickým vláčikom," dodala trenčianska hovorkyňa.