Trenčania odštartovali letnú prípravu bez Kadáka a Nigérijčanov

Futbalisti AS Trenčín odštartovali stredajším tréningom prípravu na nasledujúci ročník Fortuna ligy.

16. jún 2021 o 17:59 TASR

TRENČÍN. Novému trénerovi Petrovi Hlinkovi chýbali z necelej tridsiatky hráčov Jakub Kadák a Nigérijčania Abdul Zubairu, Ahmad Ghali a Kingsley Madu.

Individuálny program mali rekonvalescenti Adrián Slávik, Lukáš Letenay a Lucas Demitra. S tímom trénovala aj trojica hráčov na skúške Matouš Babka, Jakub Jurčík a Samuel Kozlovský. V prípravnom období čaká na Trenčanov päť zápasov.

Po štyroch stretnutiach proti účastníkom najvyššej českej súťaže absolvujú domácu generálku, v ktorej privítajú druholigový MŠK Púchov. Prvý zápas letnej prípravy odohrajú v sobotu 26. júna na ihrisku MFK Karviná.

Mužstvo odcestuje aj na krátke sústredenie do Nymburku, kde narazí na Mladú Boleslav a Pardubice.

"Hráčsky káder ešte nie je úplne pokope. Je tam ešte niekoľko otáznikov, ktoré je potrebné vyriešiť. Samozrejme, chceme forsírovať ofenzívny štýl, ale z môjho pohľadu musíme aj stabilizovať defenzívu. Veľmi sa teším na túto robotu. Naším cieľom musí byť hrať v prvej šestke, to jednoznačne," povedal Hlinka na oficiálnej stránke AS.

Futbalisti AS Trenčín na začiatku letnej prípravy:

brankári: Michal Kukučka, Oliver Lapoš, Matouš Babka (skúška), Jakub Jurčík (skúška)

obrancovia: Adrián Slávik, Reuben Yem, Urban Mazanovský, Richard Križan, Martin Šulek, Ramón, Kelvin Pires, Steve Kapuadi, Kingsley Madu, Juha Pirinen, Samuel Kozlovský (skúška), Simeon Kohút

stredopoliari: Samuel Lavrinčík, Rahim Ibrahim, Dominik Hollý, Abdul Zubairu, Matúš Kmeť, Jakub Kadák, Artur Gajdoš

útočníci: Adam Gaži, Lucas Demitra, Eduvie Ikoba, Lukáš Letenay, Ahmad Ghali, Philip Azango, Adam Tučný



program prípravných zápasov:

26. jún: MFK Karviná AS Trenčín

3. júla: FC Fastav Zlín AS Trenčín

7. júla: FK Mladá Boleslav AS Trenčín

10. júla: FK Pardubice AS Trenčín

17. júla: AS Trenčín - MŠK Púchov