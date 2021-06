Na radnici obnovili službu online tlmočníka pre nepočujúcich

Od utorka obnovila trenčianska radnica službu online tlmočníka pre nepočujúcich.

16. jún 2021 o 13:16 TASR

Mestský úrad v Trenčíne. (Zdroj: MY TRENČÍN)

TRENČÍN. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.

„Nepočujúcim a sluchovo postihnutým občanom pomáha v dorozumievaní sa s pracovníkmi klientskeho centra a matriky mestského úradu v Trenčíne online tlmočník. Službu sme na základe zmluvy mesta s Centrom bezbariérovej komunikácie opäť spustili 15. júna,“ informovala hovorkyňa.

Dorozumievanie podľa nej prebieha prostredníctvom tlmočenia hovoreného slova do posunkovej reči, alebo vďaka prepisu hovoreného slova do písaného textu. Tlmočník, nepočujúci klient a pracovník úradu sú v spojení cez tablet, ktorý podľa potreby zobrazí buď prepis textu alebo text pretlmočený do posunkovej reči.

„Tablet je k dispozícii v klientskom centre a na matrike. Občan so sluchovým postihnutím tak už pri vybavovaní vecí na úrade nepotrebuje mať so sebou aj svojho tlmočníka. Služba, ktorú platí mesto, je jednou zo snáh o debarierizáciu trenčianskej radnice,“ doplnila Ságová.

Službu online tlmočníka pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých spustilo mesto Trenčín v auguste minulého roka, v decembri ju v súvislosti s protipandemickými opatreniami dočasne pozastavili.