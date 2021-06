Od pondelka bude v druhom stupni varovania jeden okres, kde bude okres Trenčín?

Od budúceho pondelka nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze.

16. jún 2021 o 12:55 SITA

Rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia

COVID-19 sa opäť upraví. Novú mapu okresov podľa COVID automatu schválila v stredu vláda, platiť bude od budúceho týždňa s výnimkou Trenčína. Pre tento okres bude platiť prvý stupeň ostražitosti, teda žltá farba, už od štvrtka 17. júna. Od pondelka 21. júna bude už len jeden červený a jeden ružový okres. Oranžovú farbu bude mať 15 okresov a žltú farbu 44 okresov. Do zelenej farby sa zaradí 17 okresov Slovenska.

V druhom stupni varovania, teda červenej farbe, bude od pondelka okres Myjava. V prvom stupni varovania, ku ktorému je priradená ružová farba, bude okres Kysucké Nové Mesto.



Do druhého stupňa ostražitosti, do oranžovej farby, sa zaradia okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Čadca, Gelnica, Humenné, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Ružomberok, Senica, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trnava a Vranov nad Topľou.



V prvom stupni ostražitosti a zároveň žltej farbe, budú okresy Bardejov, Bratislava I.-V., Bytča, Detva, Dolný Kubín, Galanta, Hlohovec, Ilava, Košice I.-IV., Košice -

okolie, Krupina, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Senec, Snina,

Trebišov, Tvrdošín, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.



Do monitoringu, čo znamená zelenej farby, sa zaradia okresy Banská Bystrica, Brezno, Dunajská Streda, Kežmarok, Komárno, Nitra, Poltár, Púchov, Sabinov, Šaľa, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Turčianske Teplice, Veľký Krtíš a Zlaté Moravce.

Covid automat platný od pondelka 21.6. (zdroj: korona.gov.sk)