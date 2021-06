Kráľ strelcov pohár nedostal. Obľúbené zakončenie? Placírkou k tyči, hovorí kanonier Gergel

Zažil životnú sezónu. 33-ročný útočník Roman Gergel výraznou mierou prispel k postupu Termalice Nieciecza do poľskej Ekstraklasy. Rodák z Bánoviec nad Bebravou sa s 19 gólmi stal najlepším strelcom 1. divízie.

16. jún 2021 o 12:34 Martin Jurčo

Nieciecza sa po troch rokoch vracia do najvyššej poľskej súťaže aj vďaka vášmu nezmazateľnému podielu. Ako ste videli ostatný súťažný ročník?

Hodnotiť ho môžem ako úspešný. Sezónu sme začali dobre. Prvá polovica ročníka bola v našom podaní kvalitná. V decembri sme mali na čele tabuľky desaťbodový náskok. V druhej časti sme už neboli takí úspešní. Postrácali sme dosť bodov. Vplyv na to mal aj koronavírus. Veľa zápasov bolo odložených a následne sme v priebehu mesiaca museli odohrať desať stretnutí, čo bolo náročné. Vytúžený cieľ v podobe postupu sme splnili, z čoho sa všetci v klube tešíme.

Takže posun do Ekstraklasy bol jednoznačnou métou?

Áno. A nie len teraz, ale už aj v minulej sezóne, kedy sme stroskotali v baráži. Verím, že v Ekstraklase sa nám bude dariť.

Aj ste si poriadne užili oslavy?

Neboli príliš bujaré. Duel posledného kola sa odohral v nedeľu, kedy už niektorí spoluhráči mali zajednané letenky na dovolenky. Pôvodne sme totižto mali hrať už v sobotu. Preto veľa času na oslavy nebolo. Sadli sme si, niečo sa popilo, ale všetko poskromne.

Takže ešte ich doženiete na začiatku prípravy?

To už nie. Budeme sa koncentrovať na to, aby sme sa dôsledne pripravili na nový súťažný ročník. Času veľa nebude. Prakticky o päť týždňov sa začína nový ligový ročník. A chceme do neho vstúpiť úspešne.

Majiteľmi klubu sú podnikatelia Danuta a Krzystof Witkowskí. Akí sú?