Pre cyklistický šampionát obmedzia dopravu v okresoch Bánovce nad Bebravou a Trenčín

Organizácia spoločného šampionátu Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike si od 17. do 20. júna vyžiada dopravné obmedzenia v okresoch Bánovce nad Bebravou a Trenčín.

16. jún 2021 o 12:14 SITA

TRENČÍN/BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Ako informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, preteky sa konajú za úplnej uzávierky stanovenej trasy, čiže s vylúčením akejkoľvek dopravy. Obchádzky trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením.

Ako upozornila polícia, v sobotu od 8:00 do 19:00 a v nedeľu od 9:30 do 18:00 bude uzatvorený výjazd z rýchlostnej cesty R2 na cestu I/9 v smere od Prievidze do Bánoviec nad Bebravou a Trenčianskych Teplíc a tiež cesta I/9 v úseku od okružnej križovatky po rýchlostnú cestu R2 v smere do Trenčína.



Už vo štvrtok 17. júna šampionát odštartuje časovkami jednotlivcov v jednotlivých kategóriách na trase Podlužany - Timoradza - Krásna Ves. Trasa pretekov bude uzatvorená od 7:30 do 12:00 a od 14:30 do 19:30.

Po oba víkendové dni sa bude pretekať na okruhu so štartom a cieľom v Bánovciach nad Bebravou, pričom cyklisti budú prechádzať obcami Dežerice, Horňany, Bobot, Motešice, Krásna Ves, Timoradza a Podlužany. V sobotu 19. júna bude trasa pretekov uzatvorená od 8:00 do 12:00 a od 14:30 do 19:00, v nasledujúci deň potom od 9:30 do 18:00. Po oba dni bude pre dopravu uzatvorené aj sídlisko Dubnička v Bánovciach nad Bebravou.