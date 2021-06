Komisie môžu rokovať i prostredníctvom videokonferencie

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve budú môcť rokovať i formou videokonferencií.

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Bánovciach nad Bebravou budú môcť rokovať i formou videokonferencií. Doplnkom k príslušnému rokovaciemu poriadku, ktorý schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu, samospráva reaguje na obmedzenia v súvislosti so šírením pandémie nového koronavírusu.

"Obsahom doplnku je ustanovenie možnosti rokovania komisie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačných technológií, nadväzne na aktuálnu epidemiologickú situáciu v tomto roku i v predchádzajúcom období," priblížila primátorka Rudolfa Novotná.

Mestskí poslanci zároveň odobrili i zmeny v rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva. "V návrhu dopĺňame predkladanie interpelácií poslancov v písomnej forme, a to bezprostredne na rokovaní Mestského zastupiteľstva alebo najneskôr do piatich kalendárnych dní. Dopĺňame i dobu doručenia na interpelácie poslanca, a to do 30 kalendárnych dní od doručenia interpelácie," dodala Novotná.