Letné kúpaliská tento týždeň ešte neotvoria

I keď by letné kúpaliská v okrese Trenčín tento týždeň mohli svoje areály návštevníkom sprístupniť, brzdí ich ružová farba okresu na regionálnom covid automate. Čakajú na zmenu.

14. jún 2021 o 9:14 Erik Stopka

TRENČÍN. Na letných kúpaliskách v Trenčíne a Nemšovej sa ľudia ne-schladia ani v najbližších dňoch. Dôvodom je aj v tom-to týždni zaradenie Trenčianskeho okresu do ružovej farby na regionálnom covid automate. Zmeniť by sa to mohlo v týždni od 21. júna.

Na Ostrov ľudí odvezie už aj vláčik

Mesto Trenčín malo v pláne otvoriť kúpalisko na Ostrove v piatok 18. júna. Pre nariadenie vyplývajúce z covid automatu by však do areálu kúpaliska v ružovom okrese mohlo vstúpiť maximálne desať návštevníkov. Sprístupnenie kúpaliska sa tak odkladá až do momentu, kedy prejde do oranžovej farby.

Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej je najbližším možným termínom piatok 25. jún. Ako informovala, k uplynulému týždňu tu boli napustené tri bazény,