Novomestské El Clásico: Sládekove kanadské body, návrat uboleného Lukáša Šebeka do základu

Po sterilnom prvom polčase to Častkovce rozbalili. Po prestávke strelili tri góly a zdolali rivala z okresného mesta rozdielom triedy 3:0. Zápas sa odohral v priateľskej atmosfére pred slušnou diváckou kulisou.

13. jún 2021 o 10:46 Martin Jurčo

ČASTKOVCE. Pred úvodným hvizdom druhého polčasu potiahol striedajúci Viktor Klemens za bradu Michala Živčica. Ten sa v tej chvíľke pousmial, no už o pár minút ho dobrá nálada prešla. Klemens z priameho kopu nacentroval loptu do šestnástky. Na zadnej tyči zostal nepokrytý ďalší žolík z lavičky Dominik Danko a poslal Novomešťanom prvý gólový pozdrav. Prestížne derby novomestského okresu dostalo konečne gólové grády. Domáci tím napokon zvíťaziť 3:0 a svojho oblastného rivala predskočil v tabuľke o bod.

„Som maximálne spokojný. Privítali sme kvalitného súpera. Novomešťania na jar v oboch predchádzajúcich stretnutiach zvíťazili a boli na koni. Prvý polčas bol vyrovnaný. Prakticky bez šancí. My sme mali jednu dobrú po štandardnej situácií. Súper nič. Druhé dejstvo sme začali lepšie, strelili sme gól. Potom sme mali aj šťastie, keď hráč AFC prestrelil z päťky bránu. Následne sme pridali dva góly a mali zápas pod kontrolou. Tri body zostali doma zaslúžene,“ povedal po záverečnom hvizde častkovský tréner Vladimír Stančík.

Ten cez prestávku urobil viacero zmien. Na trávnik poslal trojicu Dominik Danko, Igor Zelenay a Viktor Klemens. Mladíci priniesli do hry novú energiu a prví dvaja menovaní sa aj strelecky presadili.

„Hovoril som to aj pred zápasom. My sa už teraz pripravujeme na nový súťažný ročník. Ja som rád, ak dostanú adekvátnu porciu minút všetci hráči. Striedali by sme za každých okolností. Teší ma, že všetci chlapci do zápasového deja zapadli,“ doplnil rodák z Myjavy.

Že to bolo derby dvoch súperov, ktorých od seba delí sotva desať kilometrov, Vladimír Stančík nevnímal.

„Bol to pre mňa zápas ako každý iný. Samozrejme, viem, že oba kluby k sebe majú blízko a mierna rivalita tu panuje,“ dodal na záver Stančík.

Nechcel zaostať za Pekárom

Prvý gól vypracoval, keď bol na neho odpískaný faul. Druhý strelil sám a pri treťom ideálne našiel dobre postaveného Igora Zelenaya. Peter Sládek bol ústrednou postavou sobotňajšieho derby. V hokejovej terminológií si pripísal tri kanadské body za gól a dve asistencie.

„Toto je moja špecialita. Rátanie bodov ma baví. Vždy si to počítam. Čo ma najviac teší, že som sa konečne trafil, pretože to bol môj prvý gól v sezóne. A to je smutné... Ale dopočul som sa, že môj kamarát a futbalový dôchodca Pišta Pekár sa doobeda dvakrát presadil proti Nitre, tak som nechcel príliš zaostávať. Ja už ani pekný gól nedám, iba také doklepávačky ako aj teraz,“ nechal sa po zápase počuť s humorom sebe vlastný Peter Sládek.

Že sa derby nieslo prevažne v priateľskom duchu potvrdil aj úvod druhého polčasu. Tesne pred jeho začiatkom, keď aktéri ešte čakali na oneskorencov, ktorí nevyšli zo šatne, sa pustil do debaty so súperom Lukášom Šebekom i hlavným arbitrom Petrom Krivošíkom. Na tvárach kompletnej trojice sa zračil úsmev.

„Už to nie je ako v najvyššej súťaži. Mimo hry sa snažím byť kamarát so všetkými. Žartovali sme. Náš Adi Sarr v prvom polčase kopol „Šeba“ do hlavy. Ja som k tej situácií najskôr utekal, že sa ho určite nedotkol, ale keď som prišiel, sám som uznal, že som sa mýlil. Troška sme obaja rozhodcu „poštengrovali“, aby si hru ustrážil. V prvom polčase nám nechal voľnosť a prišli aj tvrdšie zákroky. To však k derby patrí. Po záverečnom hvizde sme si spolu so súperovými hráčmi posedeli a dali po pivku,“ pokračoval 32-ročný ofenzívny hráč.

Počas bez mála 80 minút, ktoré strávil na ihrisku, však hlavného rozhodcu nešetril. Tlak mu dvihli najmä hraničné zákroky v pokutovom území, ktorých bolo viacero.

„Nepoznám ho. Verím, že on mňa áno. Všetko bolo v rámci normy. Bývam na rozhodcov aj horší. V prvom jarnom kole sme mali ženy, takže tam som si dával pozor. Po zápase som šiel za rozhodcami do kabíny a poďakoval sa im za výkon. Neviem, či by som konal rovnako, keby sme prehrali,“ doplnil so smiechom Sládek.

Mladoženáč Halás

Pri rozhovore so „Sláďom“ dával pozor a pri jeho odpovediach sa neraz nezdržal smiechu. Kapitán domáceho tímu Jozef Halás neskrýval spokojnosť s tým, čo spolu so spoluhráčmi predvádzal na ihrisku.

„Som veľmi rád, že sme zvíťazili. Prišlo aj dosť ľudí. Prvý polčas bol plný osobných súbojov. Dopomohol k tomu aj terén, keďže pršalo. Strelili sme prvý gól zo štandardky, ustáli príležitosť súpera a potom pridali ďalšie dva. V závere sme už duel ukontrolovali,“ povedal s pokojom Halás.

Pri otázke, či počas stretnutia prežíval ťažké chvíle, mal pohotovú odpoveď.

„Vedel som, že máme dobre natrénované. Nemal som žiadne obavy. Očakával som, že druhý polčas budeme dominantní a súpera zatlačíme, čo sa aj potvrdilo a prišli aj góly.“

Častkovčania sa v tretej lige etablovali dobre. V tabuľke sa pohybujú v pokojnom strede. Na jar z troch stretnutí vybojovali šesť bodov a bilanciu si chcú ešte vylepšiť.

„Súťaž je oproti štvrtej lige oveľa náročnejšia. Mužstvá sú vyspelejšie, taktickejšie a fyzicky na vysokej úrovni. My sme radi, že sa môžeme porovnávať s takýmito silnými protivníkmi. Našim cieľom do konca sezóny je zvládnuť posledný domáci duel proti Kalnej nad Hronom a potom zabojovať aspoň o bod v Považskej Bystrici,“ zamýšľal sa nahlas Halás.

28-ročného stredopoliara onedlho čaká prestup. Tentokrát nie futbalový, ale životný. Už v piatok, kedy si za manželku zoberie súčasnú priateľku Petru.

„Svadbu máme v piatok, takže sobotný domáci zápas by som mal stihnúť. S najväčšou pravdepodobnosťou však chlapcov podporím iba z tribúny,“ poznamenal .

Fašiang rozhodcov hodnotiť nechcel

Oveľa menej spokojný na rozdiel od domácich bol hosťujúci tréner. Skúsený lodivod Libor Fašiang však z prehry drámu robiť nechcel.

„Sú aj také zápasy, ktoré vám nevyjdú. Prvý polčas sme ešte ako-tak zvládli. Druhý bol presný opak. Za stavu 0:1 sme mali veľkú šancu. Tú sme nevyužili a potom sme urobili chybu pri druhom góle. Dá sa povedať, že potom už bol zápas rozhodnutý. Už sme nemali silu na zvrat. Súperovi gratulujem k trom bodom.“

Najmä v úvodnej štyridsaťpäťminútovke hlavný rozhodca Peter Krivošík nechal viacero situácií zaváňajúcich pokutovým kopom bez povšimnutia na oboch stranách.

„K tomu sa nebudem vyjadrovať. Rozhodcovia situácie videli a posúdili ich. Ja to beriem ako hotovú vec. Nič už aj tak nezmením,“ doplnil Fašiang.

Za rozhodujúci moment považuje prvý inkasovaný gól. Pri Klemensovej štandardnej situácií jeho zverenci nepokryli nabehnutého Dominika Danka a brankár Marek Igaz bol bez šance.

„Nemôže sa nám stať, aby sme takto zle bránili hráča pri priamom kope. Následne sme z päťky prestrelili bránu. Keby sme vyrovnali. Bol by to iný zápas. Chýbali nám dvaja kľúčoví hráči zo základnej zostavy a je náročné ich nahradiť. Potrebujeme skvalitniť lavičku,“ dodal Fašiang.

Maród Lukáš Šebek

Návrat do základnej zostavy po 20 mesiacoch si predstavoval inak. Hrajúca ikona novomestského futbalu Lukáš Šebek odohral plnú porciu 90 minút. Po záverečnom hvizde sa cítil poriadne zničený.

„Absolvoval som operáciu kolena, potom nám futbal stopla korona. Bol to pre mňa špecifický zápas. Z pohľadu derby stretnutia sme to ako hráči príliš neprežívali. Dobre sa poznáme a máme korektné vzťahy. Skôr diváci to brali viac emotívne. Predsa len rivalita medzi obcou a mestom do určitej miery existuje. Na ihrisku bol pokoj, zákrokov za hranicou bolo minimum,“ začal rozprávanie starší z bratskej dvojice Šebekovcov.

Futbal mu podľa jeho slov momentálne nechutí a je skôr trápením.

„Mám svoj vek. Každý tréning je pre mňa náročný, ale zaprel som sa. Ešte by som nejaký rôčik chcel hrať. Uvidím, čo povie moje telo. Chcem absolvovať plnohodnotnú letnú prípravu a potom sa uvidí. Mám za sebou už tri operácie kolena. Naposledy šlo o roztrhnutý krížny väz. Dlho som bol mimo futbalového kolotoča, na jeseň som naskočil trikrát ako striedajúci hráč,“ rozprával Lukáš Šebek.

Už v prvej minúte si pýtal penaltu po zákroku brániaceho hráča v pokutovom území. Hlavný rozhodca však zostal pokojný.

„Bol to zákrok na pokutový kop. Arbiter môže urobiť chybičku. Aj na opačnej strane mohol písknuť penaltu na Sládeka, ale neurobil tak. Nemám na neho ťažké srdce. Zápas sme si prehrali sami,“ dodal na záver Lukáš Šebek.