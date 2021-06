RÚVZ v Trenčíne ponechal okres v ružovej farbe z dôvodu lokálnych epidémií

12. jún 2021 o 10:22 SITA

TRENČÍN. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne ponechal okres Trenčín v ružovej farbe z dôvodu lokálnych epidémií. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.



„V meste Trenčín sme zaznamenali dve epidémie na školách, ktoré sa nám neskôr podarilo ohraničiť, ostatné prípady boli sporadické, bez následného šírenia. Aj v odobratých odpadových vodách sme mali potvrdenú prítomnosť SARS-CoV-2," odôvodnila Račková. Z dôvodu ďalšieho poklesu prípadov by v budúcom týždni mal byť okres podľa RÚVZ Trenčín v oranžovej farbe.



Primátor Trenčína Richard Rybníček vyzval 11. júna vládu, aby napravila nedorozumenie medzi RÚVZ v Trenčíne a Inštitútom zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva, výsledkom ktorého je ponechanie okresu Trenčín v ružovej farbe COVID automatu.



Na predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) sa obrátil s prosbou o zvolanie online zasadnutia vlády ešte do nedele, kde by sa mal problém vyriešiť. „V okrese Trenčín, na rozdiel od drvivej väčšiny okresov na Slovensku, nemôžu obyvatelia ešte vstupovať do interiérov reštaurácií alebo interiérov cukrární. Je to veľmi obmedzujúce pre podnikateľov, gastropodniky sú na tom naozaj zle,“ povedal Rybníček 11. júna v Trnave. Od vedúceho inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Mateja Mišíka má k dispozícii čísla, podľa ktorých by okres Trenčín mohol byť od pondelka 14. júna oranžový, čo by umožnilo vstup do interiérov gastroprevádzok. Keďže rozdelenie okresov bolo schválené uznesením vlády, zmenu môže urobiť opäť len vláda.