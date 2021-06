Sprístupnili južnú časť Trenčianskeho hradu

Predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a miest Trenčín a Bučovice v máji slávnostne otvorili zrekonštruovanú južnú časť hradieb Trenčianskeho hradu. V rámci cezhraničného projektu financovaného z eurofondov okrem južného opevnenia obnovili aj Čerešňový sad.

11. jún 2021 o 14:26 Maroš Buchel

Južné opevnenie Trenčianskeho hradu. (Zdroj: Archív MY)

Päť rokov práce

Sprístupnená plocha hradu sa rozšírila o viac ako 7000 metrov štvorcových. Pribudlo 90 nových schodov a počas opravy sa na hrad vyviezlo 300 000 kubických metrov kameňa.

Zrekonštruované opevnenie bolo v minulosti vybudované, aby sa panstvo oddelilo od poddaných. V súčasnosti spája hrad s lesoparkom Brezina.

„Tým, že sme vytvorili most medzi lesoparkom Brezina a hradom, nám tu vznikol jedinečný priestor pre oddych ľudí v čistom prostredí. V nedeľu v lesoparku môžete opekať s rodinou a cez nový vstup aj navštíviť Trenčiansky hrad a cestou domov si dať kávu na námestí,“ povedal Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčína. Realizácia projektu trvala päť rokov. Do rekonštrukcie južnej časti opevnenia investovala župa z vlastných prostriedkov viac ako 600 000 eur, ďalších 1,5 milióna eur získala od Európskej únie.

„Tento projekt sme dnes slávnostne po piatich rokoch odovzdali. Je to chránená pamiatka, veľa vecí sa muselo riešiť za pochodu. Som rád, že tento spoločný projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja ako hlavného partnera, mesta Bučovice ako hlavného partnera za Moravu a krajského mesta Trenčín nám vyšiel,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

Vysvetlil tiež, čo znamená názov projektu TreBuChET, v rámci ktorého sa investícia uskutočnila.

„Názov Trebuchet vymyslel kolega z Bučovíc, bývalý pán starosta, a dal názov projektu podľa rovnomennej stredovekej zbrane. Znamená to Trenčín, Bučovice, chránime európske tradície. Sám by som to lepšie nevymyslel,“ doplnil.

Podľa Bašku tento projekt vytvorí aj nové pracovné miesta a príležitosti pre ľudí. „Dnes (28. 5.) sme mali prvýkrát možnosť sa vyviezť z centra mesta vláčikom. Je to ďalšia príležitosť na podnikanie, ale aj prilákanie ľudí,“ ocenil atrakciu, ktorá sčasti nahradí pri spoznávaní mesta tradičnú dopravu.

Česko-slovenskú spoluprácu hodnotia pozitívne

Ministerstvo informácií, regionálneho rozvoja a investícií informovalo, že projekt TreBuChET patrí medzi pol percenta najlepšie uskutočnených projektov a programov cezhraničnej spolupráce, ktoré zastrešujú. „Všetci tí, čo na projekte reálne pracovali z TSK a mesta Trenčín, sú profesionáli. V projekte boli aj niektoré zmeny, ale všetky sa veľmi dobre uskutočnili,“ povedala Monika Čonková zo sekcie programov cezhraničnej spolupráce ministerstva informácií, regionálneho rozvoja a investícií.

Medzinárodnú spoluprácu pozitívne zhodnotili aj predstavitelia českého mesta Bučovice.

„Slovenskí partneri nám vyšli vo všetkom v ústrety, ich pracovníci a odborníci odviedli výborný výkon. Narážali sme na veľké byrokratické a administratívne prekážky, to ale s týmito projektami súvisí a musí sa to prekonať,“ uzavrel starosta mesta Bučovice Jiří Horák.