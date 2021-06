V dubnických základných školách očakávajú takmer dve stovky prvákov

Do základných škôl v Dubnici nad Váhom by v školskom roku 2021/2022 malo nastúpiť 196 prvákov.

11. jún 2021 o 11:55 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Do základných škôl v Dubnici nad Váhom by v školskom roku 2021/2022 malo nastúpiť 196 prvákov. Informovala o tom vedúca dubnického školského úradu Mária Balážová na základe získaných údajov o počte prijatých detí a počte detí, ktoré dostali odklad po zápise do 1. ročníka.

Na primárne vzdelávanie sa podľa Balážovej prihlásilo 235 žiakov, finálne počty nových prvákov sa ešte môžu zmeniť. Spolu by malo byť vytvorených deväť prváckych tried, po tri triedy zriadia v Základnej škole s materskou školou (ZŠ s MŠ) Centrum I a ZŠ s MŠ Pod Hájom, dve triedy vytvorí ZŠ s MŠ Pavla Demitru a s vytvorením jednej triedy počíta ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia, ktorá ako jediná nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.