Stančík vs. Fašiang. Vyhrať chcú obaja

Štadióny delí sotva desať kilometrov a v tabuľke tretej ligy dva body. Už o dva dni sa uskutoční derby novomestského okresu medzi OK Častkovce a AFC Nové Mesto nad Váhom. Tréneri oboch táborov sa zhodujú, že sa diváci budú mať na čo pozerať.

10. jún 2021 o 15:31 Martin Jurčo

ČASTKOVCE/NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Po osemmesačnej prestávke, ktorú nechtiac predĺžila pandémia koronavírusu, sa v závere mája rozbehli futbalové súťaže v pôsobnosti Západoslovenského futbalového zväzu.

V 12. kole III. ligy Západ na seba v sobotu o 17.00 hodine narazia rivali z jedného okresu. Na ihrisku v parku si sily zmerajú tímy Častkoviec a Nového Mesta nad Váhom. Tímy delia v tabuľke iba dva body, čo prestížnemu zápasu dáva ešte o niečo väčší náboj. Veď sa bojuje o kráľa novomestského okresu.

Dobré vzťahy medzi klubmi

„Návrat na trávniky sme vnímali veľmi pozitívne. Hráči, tréneri, funkcionári i fanúšikovia ho prijali s nadšením. Sme radi, že sme späť. Päť jarných stretnutí berieme ako kvalitnú predprípravu na nový ročník,“ začal rozprávanie tréner OK Častkovce Vladimír Stančík.

Súperi sa na treťoligovej scéne stretnú premiérovo. Duel nemožno nazvať inak ako derby. Napriek tomu kouč domácich krotí vášne.

„Nechceme mu prikladať prílišnú váhu. Ide o bežný ligový zápas. Radšej sa vyhneme prehnaným emóciám. Pauza bola dlhá. Zo súťaže nikto nevypadáva, body v súčasnosti nie sú až také dôležité. V prvom rade ide o to ponúknuť divákom príťažlivý futbal. Očakávam aj troška podpichovania v zdravej športovej miere. Inak medzi klubmi panujú dobré vzťahy,“ pokračoval.

Špeciálnu odmena za vyhraný zápas proti okresnému sokovi v kabíne nevypísal. Pri otázke, koho považuje za favorita, zvolil rozvážny tón.

„Samozrejme, boli by sme radi, keby zvíťazíme. Šance vidím vyrovnané. Novomešťania majú vo svojom strede o niečo viac skúsenejších hráčov. My však spravíme všetko pre to, aby sme podali zodpovedný výkon a body zostali doma.“

Želanie, aby rozhodcovia zvládli zápas

Novomešťania mali výborný vstup do jarnej časti. V dvoch doterajších dueloch získali plný počet bodov aj napriek tomu, že neodohrali ani jeden prípravný zápas.

„Očakávali sme si, že sa už hrať nebude. Rozhodnutie kompetentných na zväze však rešpektujeme. Trénovali sme podľa nariadených pokynov a snažili sme sa čo najlepšie pripraviť na päť majstrovských duelov,“ povedal na úvod skúsený lodivod AFC Libor Fašiang.

A Novomešťanom futbal očividne chutí. Nastavenú latku z úvodných duelov by nechceli podliezať ani v Častkovciach.

„Návrat po dlhočiznej prestávke nebol jednoduchý. Mali sme obavy o zdravie hráčov. Zápasová prax je predsa len o niečom inom ako tréningový proces. Do Častkoviec si v prvom rade ideme schuti zahrať. Osobne príliš nevnímam, že by malo ísť o špecifický zápas. Samozrejme, chlapci sa vzájomne poznajú, takže pre viacerých z nich bude ten duel prestížnejší. Našim cieľom je predviesť dobrý výkon,“ pokračoval 62-ročný Fašiang.

Derby neraz prinášajú na ihrisku aj kus vášne a emócií. Tréner Novomešťanov nepopiera, že k podobnej situácií môže prísť aj v sobotu.

„Domáci určite nepredajú kožu lacno. Pôjdu do súbojov s väčším nasadením ako proti iným mužstvám. S tým treba počítať. Verím, že duel dobre zvládnu rozhodcovia a všetko bude v poriadku.“

Niekdajší ligový hráč trnavského Spartaka túži, aby sa hráči i diváci v prvom rade bavili kvalitným futbalom.

„Dôležité je, aby sa nik nezranil. Chlapci v pondelok pôjdu do práce. Beriem ten zápas s nadhľadom. Dúfam, že to tak budú brať aj hráči na trávniku,“ zaželal si Fašiang.