Skúsenosti z reprezentácie chce Pardavý zakomponovať do hry Dukly

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji po hráčskej a spolukomentátorskej pozícii zažil prvý raz ako tréner. Ján Pardavý dopomohol Slovensku k účasti vo štvrťfinále po ôsmich rokoch.

10. jún 2021 o 14:38 Martin Jurčo

Nedávno ste sa vrátili z majstrovstiev sveta, ktoré ste po prvý raz zažili zo striedačky. Aké pre vás boli?

Ako celá sezóna, zvláštne. Zažil som ich ako hráč, spolukomentátor a teraz premiérovo aj ako kouč. Boli iné, covidové. Žili sme v bubline na trase hotel-štadión. V tomto smere boli náročné, ale veľmi dobre zorganizované.

Ak by ste vyšli z hotela von, už by ste sa doň nemohli vrátiť. Obmedzovalo vás to výrazne?

Bolo to pre každého z nás niečo nové a nie práve príjemné. Už týždeň pred odchodom na majstrovstvá sveta sme boli v piešťanskej bubline, aby sme dodržali pravidlá medzinárodnej federácie.