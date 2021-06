Kapitáni majú jasno. Rozhodovať budú maličkosti. Samozrejmosťou budú vzájomné „doberačky“

Sobotný podvečer bude patriť oblastnému derby. V Častkovciach si to domáci OK rozdá v boji o treťoligového kráľa okresu Nové Mesto nad Váhom s neďalekým AFC.

9. jún 2021 o 15:39 Martin Jurčo

ČASTKOVCE/NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Derby je derby. A to nepozná favorita. V sobotu podvečer o 17.00 hodine vypukne na ihrisku v Častkovciach treťoligový súboj medzi domácim nováčikom III. ligy Západ a AFC Nové Mesto nad Váhom. V priebežnej tabuľke je na tom o dva body lepšie Nové Mesto, no po sobote môže byť všetko inak.

O tom, že bude mať špecifickú príchuť, niet pochýb. Štadióny sú od seba vzdialené necelých desať kilometrov. Hráči oboch tímov sa dobre poznajú a rivalita panuje aj medzi fanúšikmi. Obec s necelými dvoma tisíckami obyvateľov vyzve rivala z dvadsaťtisícového mesta.

Cieľ? Získať všetky body a potešiť fanúšikov

Koncom mája sa na západnom Slovensku rozbehli krajské futbalové súťaže. Ihriská opäť ožili čulým ruchom. A hoci sa návrat na ligové trávniky nepozdával všetkým, v Častkovciach sa mu potešili.

„V kabíne sme reštart sezóny prijali pozitívne. Osem mesiacov sme boli bez súťažného zápasu. Futbal nám chutí, pretože trénovanie, či už po skupinkách alebo samostatne, je o niečom inom. Zápasu sa jednoducho nič nevyrovná,“ povedal na úvod kapitán OK Jozef Halás.

Zverenci trénera Vladimíra Stančíka v úvodnom jarnom kole nestačili v domácom prostredí na Marcelovú (1:2). O týždeň neskôr si napravili chuť v Galante (3:0). V zlepšenom výsledkom trende by chceli pokračovať aj v derby proti Novému Mestu nad Váhom.

„Očakávam náročný zápas. Nové Mesto má veľa skúsených hráčov. Ostatné dve kolá boli úspešní. Každý z nás bude musieť na ihrisku podať stopercentný výkon. Rozhodovať budú maličkosti,“ zamýšľal sa Halás.

Stretnutie na ihrisku pri parku by malo byť jarnou oslavou futbalu. Mužstvá sa na treťoligovej úrovni ešte nestretli. V súťažnom zápase si zmerali doteraz sily iba v národnom pohári .

„Necítime napätie. Určite však pôjde o špecifickejší duel ako proti iným súperom v súťaži. Môžem otvorene povedať, že sa všetci tešíme. Od hráčov, cez funkcionárov až po divákov, ktorých dúfam príde na štadión veľa. A aký je náš cieľ? Získať všetky body a potešiť našich priaznivcov,“ dodal na záver 28-ročný Halás.

Doberačky s Madrom a Kukučkom

Ešte lepší vstup do skrátenej jari mali Novomešťania. Tí si poradili s Galantou (3:0) a uplynulý víkend aj s ViOnom B (2:1), ktorý poškuľuje po postupovej prvej priečke.

„Rozhodnutie o pokračovaní jarnej časti sme rešpektovali. Nemali sme dostatočný čas na prípravu. Bolo by vhodné, keby zväz komunikoval a rešpektoval názory všetkých klubov a nerobil rozhodnutia na posledná chvíľku. Samozrejme, futbal nám chutí. Veríme, že naše výkony budú z týždňa na týždeň lepšie,“ povedal na úvod kapitán AFC Nové Mesto nad Váhom Pavol Šupka.

Skúsený futbalista už toho preskákal viac ako dosť. Častkovský futbal mu je známy a blízky, veď v klube v minulosti pôsobil. A teší sa aj na blížiace sa derby.

„Súboje s Častkovcami mali vždy náboj. Osobne sa na stretnutie veľmi teším. Prostredie je tam pekné, miestni fanúšikovia majú futbal radi. Verím, že bude aj patričná divácka kulisa z oboch strán. A my na ihrisku sa budeme snažiť, aby sa bolo na čo pozerať,“ pokračoval 38-ročný rodák z Brunoviec.

Duel medzi oblastnými rivalmi nebude zviazaný taktickými záležitosťami v otázke zostupu, či postupu jedného z aktérov.

„Predpokladám, že to bude otvorený boj o každú loptu. Neočakávam žiadne taktické vyčkávanie. Obaja budeme chcieť zvíťaziť a do hry dáme všetko. Aj touto cestou by som chcel pozvať fanúšikov oboch táborov, aby sa prišli pozrieť, ako si to športovo na ihrisku rozdáme. Častkovčania majú vo svojom strede viacero veľmi šikovných hráčov. Teším sa na vzájomné doberanie s Denisom Kukučkom, či Martinom Madrom, s ktorými mám veľmi dobrý vzťah,“ pousmial sa na záver Šupka.