Na hrade Uhrovec chcú zachrániť vzácne fresky, o pomoc prosia verejnosť

Viac ako päťsto rokov stará gotická nástenná maľba nahrádzala v kaplnke maľované retábulum oltára.

9. jún 2021 o 12:25 Erik Stopka

Rekonštruovaná zrúcanina hradu Uhrovec skrytá v kopcoch Strážovských vrchov láka čoraz viac turistov. Národná kultúrna pamiatka, ktorou neskororománsky hrad z 13. storočia je, patrí k najhodnotnejším slovenským hradom. Je výnimočný čitateľnými románskymi, renesančnými a gotickými prestavbami, ako aj unikátnou kaplnkou, v ktorej pred zhruba 20 rokmi objavili gotickú nástennú maľbu, aká na Slovensku nemá konkurenciu. Po dvoch desaťročiach od zakonzervovania hrozí odlupnutie jej ochrannej vrstvy a degradácia vyobrazenej scény Ukrižovania.

Zachrániť a zreštaurovať ju chcú dobrovoľníci z Občianskeho združenia (OZ) Hrad Uhrovec. Milovníkov histórie, umenia, hradov i turistiky dnes žiadajú o podporu v grante, vďaka ktorému sa viac ako pol tisícročia starej maľbe môže dostať starostlivosti, ktorú si zaslúži. Viac už v rozhovore prezradil predseda tohto OZ, Martin Varga.

Fresky prežili stáročia, vyhorenie hradu a dokonca aj zemetrasenie. V akom stave sa dnes nachádzajú?

Napriek tomu, že boli zakonzervované a bola im tak predĺžená životnosť, stáli sme donedávna pred rozhodnutím, či ich opäť prekryjeme alebo sa konečne zreštaurujú v rozsahu, v akom si zaslúžia. Rozhodnutie bolo jasné – vzhľadom na množstvo návštevníkov a kvalitu fresiek je dôležité ich verejnosti odprezentovať čo možno najskôr. Myslíme ale nielen na fresky, ale súčasťou projektu je aj zabezpečenie vnútorného priestoru proti poveternostným vplyvom. V priestore dobudujeme okná a dvere, aby nedochádzalo k degradácii fresky.

V prípade, že by ste do fresiek reštaurátorsky nezasiahlo, čo im hrozí?

Tým, že sa nachádzajú v kaplnke, do ktorej vanie vietor cez otvorené okná a dverné výplne, pri poodhalenej maľbe by hrozilo odlúpnutie ochrannej vrstvy, čím sa naštartuje degradácia tohto gotického originálu z 15. storočia. Nemusí sa to zdať, no vietor tam vanie veľmi silný, je schopný ‘vymyť‘ dokonca aj pieskovcové okenné rámy.

Aké veľké samotné fresky sú?

Primárne sa tam nachádza ranogotická freska, ktorá je vo forme oltáru s odhadovaným rozmerom asi dva krát dva metre. Navyše, okolité omietky môžu pod sebou skrývať ďalšie nálezy, no pokiaľ by aj nie, neboli by sme sklamaní, keďže samotné omietkové vrstvy sú románske a aj ich záchrana je veľmi dôležitá, má vysokú historickú hodnotu.

Ide o slovenský unikát?

Fresky sú absolútnym unikátom v rámci Slovenska. Nepoznám kaplnku, ktorá by mala v takejto kvalite zachovanú ranogotické fresky, aj keď je pravda, že sa nachádzajú aj na iných hradoch, no nie v takejto kvalite. Na hrade sa do dnešných dní dochovala z dôvodu, že bývali majitelia hradu, Zayovci, sa stali evanjelikmi a tí vo svojich priestoroch neuznávajú ikony. Fresky premaľovali a tým ich pre nás zachránili.

Grant je na 30-tisíc eur, vystačila by suma na zamýšľané práce?

Veľmi nám pomôže, zároveň, ako to je u nás zvykom, veľa prác zabezpečíme našimi dobrovoľníkmi. V prípade, že by sme peniaze získali, práce môžu odštartovať takmer okamžite, keďže k freskám máme predpripravené výskumy. Zreštaurovaní by boli s vypätím síl do konca roka.

Dobrovoľníci, ktorí na hrade trávia všetok voľný čas sa od spustenia hlasovania presunuli do online sveta, je to náročné?

Rozhodovali sme sa, či ísť do toho naplno alebo nie. Jednohlasne ale padlo rozhodnutie, že áno, takže sme v tom zapojení naozaj všetci. Pracujeme deň-noc, aby sme získali hlasy ľudí. Sami to vnímame tak, že každý, kto nám jednu sms-ku pošle, sa stáva jedným z dobrovoľníkov, veľa to pre nás znamená. V prípade, že nevyhráme, zavládne veľký smútok, ale to asi aj v ostatných táboroch, ktorých projekty sú pekné a zaslúžili by si rovnako podporu.