Turisti budú tento rok zbierať na štyroch hradoch mince

Do unikátneho projektu sa zapojil Beckovský hrad, Čachtický, hrad Uhrovec a Plavecký hrad.

7. jún 2021 o 14:44 Erik Stopka

BECKOV. Uplynulú sobotu na Beckovskom hrade slávnostne spustili projekt štyroch hradov pod názvom Cesta za dukátmi. Podujatie po storočiach opätovne prepojí štyri z dvadsiatky hradov, ktoré v stredoveku vlastnil na dnešnom území Slovenska Stibor zo Stiboríc.

Cieľom je podporiť turistický ruch na národných kultúrnych pamiatkach i zvýšiť povedomie o ich zaujímavej histórii.

Minulý projekt žal úspechy

‘Cesta za dukátmi‘ je pokračovaním úspešného projektu ‘Tri kľúče pre Katarínu‘ spred dvoch rokov, ktorý vychádzal z histórie. Spoločným menovateľom bol vlastník hradov – uhorský šľachtic Stibor zo Stiboríc.

„Bol pravou rukou kráľa Žigmunda Luxemburského a ako jeho verný šľachtic bol vyslaný, aby vyzbieral výkupné pre kráľovnú Máriu, ktorá bola päť rokov v zajatí v Dalmácii. My sme tento príbeh preniesli do súčasnosti v zmysle, že sme ho pretransformovali aj v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb a ich študentmi,“ načrtol riaditeľ hradu Beckov Peter Pastier.

V rámci projektu preto každý z hradov zakúpil jednu raznicu, ktorou razia