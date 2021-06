Za 30 dní chcú navštíviť 102 slovenských hradov. Ako to stihnú?

Touto cestou chce občianske združenie Cakumprásk verejnosti priblížiť kultúrne bohatstvo našej krajiny.

7. jún 2021 o 11:20 Maroš Buchel

Členovia občianskeho združenia Cakumprásk chcú v júli a auguste navštíviť 102 slovenských hradov, zrúcanín a zámkov za 30 dní v rámci projektu Za pokladmi Slovenska.

Touto cestou chcú verejnosti priblížiť kultúrne bohatstvo našej krajiny a zároveň vytvárať aktívne komunity, ktoré by sa o tieto budovy starali v súčasnosti.

Viac v rozhovore prezradil Juraj Šimkovič, zakladateľ občianskeho združenia.

V rozhovore sa okrem iného dozviete Ako plánujú výzvu stihnúť splniť za 30 dní?

Aká je hlavná myšlienka projektu?

Príbeh ktorého hradu najviac Šimkoviča zaujal?

Či sú v Trenčianskom kraji nejaké opomenuté hrady a zámky?

Akú lekciu by nám hrady a zámky mohli dať v súčasnosti?

Prečo ste sa rozhodli zorganizovať tento projekt?

Prvý impulz prišiel pred tromi rokmi, keď sme s kamarátom takto prešli 91 hradov, no Slovensku sme tým nič nepriniesli, iba svojmu okoliu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tento rok sme si povedali, že keď už máme zmapovanú väčšinu hradov, tak by sme to mohli dokončiť. Ako podmienku sme si dali, že by to mal robiť tím, aby ten projekt aj niečo priniesol pre Slovensko, aby to nebol len individuálny výlet.

102 hradov za 30 dní je celkom dosť. Ako to stihnete?