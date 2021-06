FOTO: Rekonštrukcia panelovej cesty I/9 sa oneskorí

Slovenská správa ciest zrušila verejnú súťaž, vieme prečo.

7. jún 2021 o 10:41 SITA

(Zdroj: archív MY TN)

Súvisiaci článok Panelovú cestu medzi Chocholnou a Mníchovou Lehotou čaká oprava Čítajte

TRENČÍN. Dvadsaťmiliónová rekonštrukcia panelovej cesty I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota sa oneskorí. Slovenská správa ciest (SSC) síce pred časom ohlásila začiatok prác v druhej polovici roka 2021, plány jej však nateraz prekazila námietka jedného z uchádzačov o zákazku vo verejnom obstarávaní. Po preverení predložených dokladov Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) námietke vyhovel a SSC verejnú súťaž zrušila.

Jeden z uchádzačov o zákazku namietal dostupnosť projektovej dokumentácie a všeobecne zmluvné podmienky. „Vzhľadom na to, že kontrolovaný poskytol záujemcom také súťažné podklady, o ktorých úrad nemal za preukázané, že boli záujemcom k dispozícii počas celej lehoty na predkladanie ponúk, úrad skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ako aj princípov verejného obstarávania," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.



Podľa ÚVO súťažné podklady a návrh zmluvy o dielo jasne a jednoznačne neurčujú, ktoré všeobecné zmluvné podmienky majú byť uchádzačmi v rámci prípravy ponuky použité. „Ani odpovede kontrolovaného na žiadosti o vysvetlenie, ktoré uchádzači, resp. záujemcovia adresovali kontrolovanému, neodstránili nejednoznačnosť a pochybnosti. Naopak, kontrolovaný svojimi nejednoznačnými odpoveďami vniesol do celého procesu verejného obstarávania ešte viac nejasností," dodala Zvončeková. Aj v tomto prípade úrad skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní.



Rekonštrukcia panelovej cesty bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pričom schválená výška príspevku je 25,94 milióna eur. Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku podpísal v druhej polovici marca tohto roka minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Pri plánovanej rekonštrukcii bude odstránená porušená betónová vozovka a nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Súčasťou projektu je aj oprava križovatiek s cestami II. a III. triedy s doplnením prídavných pruhov, a počíta sa aj s rekonštrukciou siedmich mostov.