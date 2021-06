KRAJSKÉ LIGY: Myjava doma zaváhala, Chocholná-Velčice na zápas nevycestovala

Prehľad výsledkov krajských futbalových líg.

6. jún 2021 o 20:24 Martin Jurčo

III. liga

Myjava - Šaľa 0:1 (0:1)

V prvom polčase sa prvá vážnejšia situácia zrodila až v 17. minúte. Po rohovom kope hlavičkoval Kóňa a trafil hornú konštrukciu brány. Hra sa odvíjala prevažne medzi šestnástkami a šance sa na oboch stranách rodili len ťažko. Jedna taká po polhodine skončila nepresnou strelou Ulricha. V 38. minúte potiahol loptu Pekár, vystrelil spoza šestnástky, no brankár hostí loptu ukryl do rukavíc. V 40. minúte nečakane gólovo udreli hostia zo Šale. Lopta po zahratí rohového kopu doputovala k Vantrubovi, ktorý ju pohotovo upratal so siete. V samom závere prvého dejstva ešte pohrozil Kóňa, ale tesne minul cieľ.

Po zmene strán nastúpili Myjavčania na trávnik omnoho aktívnejšie a dostali hráčov Dusla pod tlak. Hneď v 46. minúte mohol vyrovnať Ulrich, ale pred bránou sa dobre nezorientoval a nestihol zakončiť. V 50. minúte prihral z ľavej strany Copko, strela striedajúceho Pechu bola zblokovaná a Ulrich odrazenú loptu nedokázal správne usmerniť. O desať minút neskôr preveril brankára hostí krížnou strelou Lopušan. Hra pokračovala, zakrátko pálil aj Pekár, ale skóre zostávalo nezmenené. Šaľa nebola smerom dopredu nebezpečná, no kopaničiarom sa nedarilo skórovať. Najbližšie k tomu boli v 77. minúte, kedy Copko prihral do čistej šance Ulrichovi. Ten však v tento deň nemal obuté strelecké kopačky.

