Od pondelka už budú dva okresy v zelenej farbe COVID automatu

Červené budú tri okresy, šesť bude ružových. Medzi ružové bude patriť aj okres Trenčín.

2. jún 2021 o 13:50 SITA

TRENČÍN. Vláda v stredu schválila novú mapu okresov podľa COVID automatu. Rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 bude platiť od pondelka 7. júna. Od budúceho týždňa budú tri okresy červené, šesť bude ružových. Oranžovú farbu bude mať 29 okresov a žltú farbu 39 okresov Slovenska. Po prvý raz sa dva okresy dostali aj do zelenej farby.



Druhý stupeň varovania, teda červenú farbu podľa COVID automatu, budú mať od budúceho týždňa okresy Banská Štiavnica, Kysucké Nové Mesto a Myjava.



Do prvého stupňa varovania, čiže ružovej farby, sa zaradia okresy Bardejov, Nové Mesto nad Váhom, Ružomberok, Skalica, Sobrance a Trenčín.



V druhom stupni ostražitosti a zároveň oranžovej farbe budú

okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca,

Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš,

Medzilaborce, Námestovo, Piešťany, Poprad, Považská

Bystrica, Rimavská Sobota, Rožňava, Senica, Snina, Spišská

Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trnava, Tvrdošín, Vranov

nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.



Prvý stupeň ostražitosti, teda žltá farba, bude platiť pre

okresy Bratislava I.-V., Brezno, Detva, Dolný Kubín,

Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno,

Košice I.-IV., Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Malacky,

Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok,

Poltár, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Sabinov, Senec,

Stropkov, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš a Zlaté Moravce.



Do monitoringu, čo znamená zelenej farby, sa zaradia okresy

Šaľa a Turčianske Teplice.