Rektor TnUAD vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice Trenčín

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne Jozef Habánik vymenoval spolu s riaditeľom Fakultnej nemocnice (FN) v Trenčíne Tomášom Janíkom prednostov.

2. jún 2021 o 10:43 TASR

Napísali sme Ceny bytov a domov najviac vzrástli v Trenčianskom kraji Čítajte

TRENČÍN. Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne Jozef Habánik vymenoval spolu s riaditeľom Fakultnej nemocnice (FN) v Trenčíne Tomášom Janíkom prednostov kliník. Informovala o tom hovorkyňa TnUAD Lucia Petríková.

„Trenčianska univerzita má s Fakultnou nemocnicou podpísanú zmluvu o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva a rozbehnutú niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu. Kliniky Fakultnej nemocnice tvoria výučbovú základňu pre študentov našej univerzity.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ich úlohou je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo svojom zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti univerzity, aby študenti získali potrebnú prax. Prednostovia sú menovaní rektorom univerzity po súhlase riaditeľa nemocnice na dobu štyroch rokov,“ informovala Petríková.

Prednostom Onkologickej kliniky sa stal Branislav Bystrický, do funkcie prednostu Kliniky úrazovej chirurgie a Chirurgickej kliniky bol menovaný Jaroslav Ridoško, prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa stal Peter Kaščák, Pavol Šimurka bol menovaný do funkcie prednostu Kliniky pediatrie a neonatológie, Branislav Moťovský sa stal prednostom Psychiatrickej kliniky, Marek Káčerik prednostom Očnej kliniky a do funkcie prednostu novovzniknutej Ortopedickej kliniky bol menovaný Jozef Pogran.

Dekanka Fakulty zdravotníctva Iveta Matišáková bola menovaná do funkcie zástupcu prednostu Ortopedickej kliniky pre pedagogiku a klinickú prax.

„Univerzita zabezpečuje absolvovanie klinickej praxe v rôznych zdravotníckych zariadeniach na celom Slovensku, aby ju študenti mohli vykonávať podľa možností v blízkosti svojho bydliska. Najviac financií za klinickú prax posiela univerzita práve do Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Za posledných 10 rokov je to viac ako štyri milióny eur. Fakulta zdravotníctva poskytuje vzdelanie v študijných programoch ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Všetky tieto programy patria medzi profesijne orientované s rozsahom praktickej výučby do 2300 hodín,“ uviedol Habánik.