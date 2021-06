Zápchy pri obchodnom centre v Trenčíne sa tak skoro neskončia

Majiteľ sám do cesty investovať odmieta.

10. jún 2021 o 5:20 Erik Stopka

TRENČÍN. Dopravné zápchy v blízkosti najväčšieho obchodného centra (OC) v Trenčíne pravdepodobne tak skoro neskončia. Aj keď župa, mesto a majiteľ OC v lokalite Trenčín-Belá spolu dlhodobo rokujú, žiadna zo strán nechce upustiť od svojich požiadaviek.

O náprave rokujú

Dopravné zápchy sa tvoria smerom z mesta aj do mesta. Vodiči sa na ne sťažujú dlhé roky. „Jeden kruhový objazd je na túto cestu málo. Kebyže je ten kruháč len pre tých, ktorí cestou prechádzajú, stačí to, no je tu kopec obchodov, ktoré ľudí lákajú, hlavne po pandémii. Takže po pol roku je to znova o nervy,“ myslí si oslovený Lukáš z Trenčianskej Turnej.

Milada poukázala v súvislosti so zápchami na plánovanie. „Pristavujú sa tu rôzne budovy a vzniká tak nápor na cestu, no do tej nikto neinvestuje, nijako sa nerozširuje. Nečudujme sa, že sú tu zápchy, veď to dá zdravý rozum a matematika,“ povedala Trenčianka.

Podľa Igora by mali tí, ktorí sú napojení na cestu, prispieť do koša na jej rekonštrukciu alebo vybudovanie ďalšej príjazdovej komunikácie. „Jasné, že aj ja tam chodím na nákupy, ako skoro každý, no tento problém sa stupňuje každý rok. Keby sa tam stane nejaká nehoda, sanitka hádam tadiaľ ani neprejde, kompetentní by mali konať,“ tvrdí Trenčan.

Cestu spravuje Trenčiansky samosprávny kraj. Podľa jeho predsedu problém riešia a niekoľkokrát o ňom diskutovali so zástupcami obchodného centra, ktoré je na dotknutú komunikáciu napojené.

„Jasne sme povedali, že túto dopravnú situáciu chceme riešiť, ale nie je to ako vyvolaná investícia, na tom sme sa zhodli s mestom Trenčín. Dopravné zápchy,