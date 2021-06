Obnovu židovského cintorína chcú dokončiť ešte tento rok

Fungujú len päť rokov, no v Starej Turej už dokázali veľké veci. Reč je o občianskom združení Staroturanský okrášľovací spolok, ktorého cieľom je rozvíjať ako mesto, tak región v oblasti ochrany kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.

5. jún 2021 o 5:40 Erik Stopka

Najväčším úspechom partie deviatich dobrovoľníkov, ktorí tvoria jadro spolku, je už takmer dokončená obnova židovského cintorína v Starej Turej či postupné nasvecovanie pamiatok na území mesta. Viac o plánoch porozprával predseda združenia Peter Pecho.

Od roku 2019 sa vám podarilo nasvietiť takzvanú Husitskú vežu zo 17. storočia, budovu bývalej Masarykovej štátnej meštianskej školy a vlani aj rímskokatolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie. Čo vás k tomu viedlo?

Základná myšlienka bola, že i keď v meste stoja pamiatky a veže, za dlhé roky sa ich nepodarilo nasvietiť. Idey ako to zmeniť, tu boli, no projekty to boli väčšinou príliš kompexné a na uskutočnenie aj drahé. Naším cieľom bolo, aby osvetlené pamiatky skrášlili nočný život v meste, ale v pomere – za čo najmenšiu investíciu čo možno najväčšia hodnota pre obyvateľa.

Objekty sa podarilo nasvietiť bielym svetlom z verejného osvetlenia bez komplikovaných stavebných zásahov. Pamiatky sú pekne nasvietené, čo pozitívne vnímajú aj ľudia. Nasvietené objekty vyvolávajú romantickejší pohľad na ne, zároveň sú aj akýmisi pomyselnými majákmi svetla.

Ktoré objekty by mali nasledovať?

Oslovili sme projektanta, ktorý má s osvetľovaním skúsenosti a vysvetlili mu našu spomínanú filozofiu veľkej pridanej hodnoty za čo najmenej peňazí. Naprojektoval nám ale viacero pamiatok, ktoré sme na toto vytypovali. Niektoré sú na uskutočnenie náročné, pretože sú príliš komplexné – ako napríklad krížová cesta, alebo sú ďaleko od verejného osvetlenia.

Máme pripravené projekty a po tom, ako sme skončili s katolíckym kostolom, máme ‘na stole‘ evanjelický, no sú okolo neho veľké stromy, takže z verejného osvetlenia to nasvietiť ľahké nebude. Budeme preto diskutovať s evanjelickou farou. Pokiaľ sa nám podarí nájsť zhodu, nasvietili by sme tak tretiu vežu v Starej Turej.

Vaším najväčším projektom je ale bezpochyby obnova židovského cintorína.

Jadrom spolku je do desať ľudí, no podľa toho, o aký projekt ide, ruku k dielu priložia aj desiatky ľudí a to je aj prípad cintorína. Do obnovy sa zapojilo možno aj sto ľudí, dobrovoľníci cestovali sem aj z iných regiónov. Znovuoživenie cintorína