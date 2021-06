V Trenčíne odštartovali ôsmy ročník kampane Do práce na bicykli

Cyklojazdou cez Trenčín odštartoval národný cyklokoordinátor Peter Klučka spolu so zamestnancami Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 8. ročník národnej kampane Do práce na bicykli.

1. jún 2021 o 13:35 TASR

