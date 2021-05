Anulovaná sezóna v oblasti: Stará Turá na duchu neklesá, Hrachovište slávi zlatý hetrik

Aktuálny ročník je v Oblastnom futbalovom zväze Trenčín minulosťou. Výkonný výbor rozhodol o jeho anulovaní. Pýtali sme sa zástupcov klubov na ich názor na predčasne ukončený súťažný ročník 2020/2021 i na to, čo pripravujú pre najbližšie týždne.

22. máj 2021 o 15:28 Martin Jurčo

Jozef Mihala (OŠK Bošáca): „"Veľmi ma mrzí, že to aj tento rok sa súťaže nedohrali. Na rozdiel od minulej sezóny, keď pandémia začínala a nikto nevedel, ako sa bude vyvíjať a počet chorých stúpal, tento rok sme sezónu dohrať mohli.

Ale to by museli kompetentní byť kompetentní, alebo aspoň si zistiť, ako to na dedinských ihriskách vyzerá, či je tam ozaj také vysoké epidemiologické riziko, keď od nás vyžadovali splnenie takých drakonických podmienok.

Očakával som viac aj od SFZ, že v spolupráci so štátnym tajomníkom pre šport sa nás "malých" zastanú a vyrokujú také podmienky, aby sa dali splniť. Ale evidentne majú iné starosti.

