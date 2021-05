FOTO: Opitý vodič narazil do značky a skončil v kope dreva

Vodič nafúkal 2,04 promile alkoholu.

21. máj 2021 o 12:16 PZ,TN

BECKOV. Podľa doterajších zistení, vo štvrtok necelé dve hodiny po pol noci (20. 5.) jazdil 36-ročný vodič na vozidle Citröen po miestnej komunikácii v Beckove. Pri prejazde križovatkou smerom na miestnu komunikáciu pravdepodobne v dôsledku nevenovaniu sa vedeniu vozidla vyšiel s vozidlom vľavo mimo cestu a narazil do stromu.

Po náraze bol odhodený do dopravnej značky. Po náraze do značky prešiel s vozidlom naprieč cestou pred jedným z rodinných domov narazil do kopy dreva, ktoré mal jeho majiteľ uskladnené v blízkosti svojho domu. Pri dopravnej nehode sa vodič ľahko zranil. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia Trenčianskeho kraja.

Dôvod tejto nebezpečnej jazdy bol policajtom hneď jasný po vykonaní dychovej skúšky vodiča Citröenu. Na alkoteste zasvietila hodnota 0,98 mg/l, čo predstavuje 2,04 promile alkoholu.

Na vozidle a poškodenom dopravnom značení vznikla škoda predbežne vyčíslená na asi 1500 €.

Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania. Vodiča neminie obvinenie z prečinu „Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky“.