Nevnímam, kto proti mne nastúpi, hoci ide aj o hráča z NHL, hovorí Kňažko

Bol kapitánom slovenskej dvadsiatky na ostatnom svetovom šampionáte v Kanade. S juniorkou TPS mieril za titulom. Iba 18-ročný Samuel Kňažko je teraz jedným z najmladších hráčov v Ramsayho výbere na MS v Rige.

20. máj 2021 o 7:16 Martin Jurčo

Vo Fínsku ste odohrali tretiu sezónu. Aký bol ostatný ročník?

Dvojtvárny. Pozitívne bolo, že sme mali v juniorke TPS Turku kvalitné mužstvo. Boli sme prví a mali sme reálnu šancu na majstrovský titul. V semifinále play off nám sezónu ukončila pandémia.

Absolvoval som majstrovstvá sveta do 20 rokov v Kanade, kde som sa však zranil a mimo som bol dva a pol mesiaca. Hoci som na začiatku sezóny trénoval s mužmi TPS, reálne som do najvyššej seniorskej súťaže nezasiahol. Všetko som si napokon vynahradil v závere, keď sa mi podarilo prebojovať do záverečnej nominácie Slovenska pre svetový šampionát v Rige.

Nedávno ste podpísali seniorsky kontrakt s TPS. Boli to rýchle rokovania?

Poviem pravdu, že nie úplne. Do podpisu zmluvy mal čo povedať aj tím Columbus Blue Jackets, ktorý ma minulý rok draftoval. Majú o mňa záujem a chcú ma mať na dohľad. Dôležitý bol aj názor manažérov tímu NHL.

Takže Columbus nebol nadšený vašim zotrvaním vo Fínsku?

Boli pomerne radi. Podľa klubového názoru je TPS Turku dobrým miestom pre môj rast. Vo Fínsku majú viacero skautov, ktorí ma budú sledovať a podávať podrobné informácie.

Pre mňa je teraz prioritou hrať mužský hokej. Nebránil by som sa ani pôsobenie v AHL, kde sa hrá na menšom klzisku a je odtiaľ už iba krok do NHL.

Keď som sa pýtal odborníkov na kvalitu hry, tak hodnotia SM liigu lepšie.