Vieme, s akým prebytkom mesto uzavrelo hospodárenie v minulom roku

Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2020, ktorý schválili na svojom dnešnom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva.

19. máj 2021 o 10:46 SITA

Mestský úrad Trenčín. (Zdroj: MY TRENČÍN)

TRENČÍN. Mesto Trenčín uzavrelo hospodárenie v minulom roku s prebytkom 12 598 640 eur. S časťou prebytku už počítal na konci vlaňajška schválený rozpočet mesta, zvyšok do neho poslanci zapracovali pri aktuálnej úprave rozpočtu.

Výrazný podiel na celkovom hospodárení trenčianskej samosprávy mal prebytok bežného rozpočtu, kde sa príjmy podarilo naplniť na viac ako 105 percent. Keďže plnenie bežných výdavkov dosiahlo len niečo viac ako 86 percent, v bežnom rozpočte vykázali v Trenčíne za minulý prebytok viac ako 9 miliónov eur. Naproti tomu kapitálový rozpočet vykázal schodok vo výške 4,5 milióna eur. Radnica chcela pôvodne investovať viac ako 14 miliónov eur, ale tento ambiciózny plán sa podarilo naplniť ani nie na polovicu a kapitálové výdavky nakoniec dosiahli sumu 6 696 445 eur.

Ako pri predložení záverečného účtu poznamenala vedúca ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne Mária Capová, niektoré výdavky boli odložené v súvislosti s pandémiou a časť investičných akcií financovaných formou nenávratných finančných príspevkov z eurofondov bola presunutá do roku 2021. „Medzi najväčšie investičné akcie za vlaňajší rok patrili revitalizácia átria za mestským úradom, rekonštrukcia Zlatovskej ulice, rekonštrukcia Materskej školy Turkovej, rekonštrukcia vnútrobloku Východná a rekonštrukcia šatní na zimnom štadióne," uviedla Capová.



Mestské zastupiteľstvo schválením záverečného účtu rozhodovalo aj o rozdelení hospodárskeho prebytku zníženého o nevyčerpané dotácie. Jeho časť vo výške 7 331 200 eur už bola zapracovaná do rozpočtu pre rok 2021 pri schvaľovaní na sklonku minulého roka. Po dnešnom rozhodnutí poslancov do neho pribudlo aj zvyšných 3 641 262 eur, ďalších 1 150 000 bude čakať na svoje použitie v rezervnom fonde.