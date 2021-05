FOTO: Zranený výr sa vyliečil, po dvoch týždňoch lieta vo voľnej prírode

Po necelých dvoch týždňoch strávených v opatere vo voliére v Starej Turej lieta už výr skalný vo voľnej prírode.

18. máj 2021 o 15:21 TASR

Náčelník mestskej polície v Starej Turej Ľubomír Málek vypúšťa po zotavení do voľnej prírody výra skalného, 18. mája 2021 v Starej Turej. (Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa)

STARÁ TURÁ. Po necelých dvoch týždňoch strávených v opatere vo voliére v Starej Turej lieta už výr skalný vo voľnej prírode. O najväčšiu sovu sa staral náčelník Mestskej polície v Starej Turej a sokoliar Ľubomír Málek, ktorý si zranenú sovu zobral do svojej opatery.

„Sovu našli asi pred dvomi týždňami, nelietala a bola letargická. Nebála sa ani nesyčala ako zvyčajne. Po konzultácii so Štátnou ochranou prírody SR som výra doma choval. Mal poškodené, i keď nie zlomené krídlo. V sobotu (15. 5.) už bol v dobrej kondícii, a tak som sa rozhodol ho v utorok vypustiť do voľnej prírody,“ skonštatoval Málek.

Príčinou zranenia podľa neho mohol byť úraz spôsobený silným vetrom pred dvomi týždňami, vietor ho zrejme zrazil do nejakej budovy. Náčelník choval výra doma vo voliére, kŕmil ho mäsom z poľných zajacov.

„Spočiatku bol vo voliére apatický, keď som ho posadil na ruku, vôbec sa nebránil, nedokázal lietať. Minulý týždeň už vo voliére lietal, pri kŕmení syčal a bol agresívny. V sobotu už bol v takej kondícii, že som sa rozhodol vypustiť ho späť do prírody,“ doplnil Málek s tým, že všetky kroky konzultoval nielen s ochranármi, ale aj s veterinárom.

Ako dodal, na Slovensku ich žije okolo 300 párov, je to najväčšia sova. Samec má rozpätie krídel asi 160, samica až 180 centimetrov. Je to nočný lovec, loví aj dravce a krkavcovité vtáky. Má špeciálne usporiadané dve vrstvy peria, čoho dôsledkom je úplne tichý let. Má výborný zrak aj sluch, počas letu ho nie je počuť, čo z neho robí výborného lovca. Korisť lokalizuje v úplnej tme, nájde ju aj v hustej tráve.

„Cez deň sa uťahuje do hustých korún stromov v lese a pod bralá, aby sa vyhol útokom dravcov a krkavcov. Výr loví najmä hlodavce – myši, potkany, ale aj dravé vtáky, zajace, no veľké jedince dokážu uloviť aj líšku. Pre ľudí nie je nebezpečný, najväčšie nebezpečenstvo mu hrozí v mestách a obciach od vedenia vysokého napätia,“ uzavrel sokoliar.