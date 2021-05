FOTO: Horné Naštice a Uhrovec vyhlásili III. stupeň povodňovej aktivity

Trvalý dážď spôsobil v pondelok problémy i vo viacerých obciach okresu Bánovce nad Bebravou.

18. máj 2021 o 10:31 TASR

UHROVEC/HORNÉ NAŠTICE. Trvalý dážď spôsobil v pondelok problémy i vo viacerých obciach okresu Bánovce nad Bebravou. Obce Uhrovec a Horné Naštice vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity, problémy voda spôsobila i v Dežericiach. TASR o tom informoval prednosta Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou Dárius Sabo.

V Horných Našticiach sa vylial potok Radiša približne 100 metrov nad obcou a zaplavil celú jednu ulicu, priblížil starosta Jozef Hedera. "Zatiaľ situáciu riešime pieskom. Domy celkom nezaplavilo, voda sa dostala do niektorých pivníc," doplnil Hedera s tým, že hladina vody postupne klesá.

Vrecia s pieskom použili na pomoc proti vode i v Uhrovci, kde už skôr zaplavilo cez polia prístupovú cestu do obce v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja. "V blízkosti priemyselnej zóny išla voda zo záhradiek do tamojších domácností, museli sme tam zabezpečiť rozvoz vriec naplnených pieskom. Vylievať sa začala voda aj z toku Radiša, smerom na Jankov vŕšok. Vytiekla na polia a išla do štyroch rodinných domov. Ďalší občania nás upozornili na zaplavené záhradky z trvalého dažďa," ozrejmila starostka Zuzana Máčeková.

So záchrannými prácami skončili miestni dobrovoľní hasiči podľa nej pred 19.00 h, celkovo v obci naplnili od 800 až 1000 vriec s pieskom. Situáciu budú v obci naďalej monitorovať i počas celej noci, dodala Máčeková.

Trvalý dážď spôsobil problémy i v Bánovciach nad Bebravou, kde rieka Radiša zaplavila viacero ulíc.