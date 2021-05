Pripravujú očkovanie všeobecnými lekármi

V ambulanciách všeobecných lekárov sa však vakcínou od Pfizer/Biontech očkovať nebude.

17. máj 2021 o 12:29 Erik Stopka

TRENČÍN. Denný počet zaočkovaných v uplynulých týždňoch výrazne vzrástol. Zvýšiť zaočkovanosť ochorením najviac ohrozených ľudí pomáhajú mobilné očkovacie tímy. Tie sú na území kraja štyri a fungujú s cieľom podať vakcínu tým, ktorým ich zdravotný stav neumožňuje dostaviť sa do očkovacieho centra.

Starostovia niektorých obcí by však privítali, ak by počet mobilných tímov vzrástol, myšlienke však nie je veľmi naklonený trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Argumentuje lepšími hygienickými podmienkami na vakcináciu v centrách i pripravovaným spustením očkovania v ambulanciách všeobecných lekárov.

Kraj je rozdelený medzi štyri mobilné očkovacie tímy

V Trenčianskom kraji aktuálne funguje 12 očkovacích centier, dve z nich – v Trenčíne a Prievidzi sú veľkokapacitné, schopné za jeden víkend zaočkovať tisícky ľudí. Očkovanie imobilných ľudí majú aktuálne na starosti mobilné očkovacie tímy, rovnaké, aké v uplynulých mesiacoch očkovali klientov v domovoch pre seniorov.

„Tri boli zriadené Trenčianskym samosprávnym krajom cez nemocnice, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti. Tieto jednotky fungujú už od februára a majú vyčlenený vždy jeden deň na to, aby mohli ísť očkovať v rámci regiónu,“ priblížil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

V praxi má tak sever kraja na starosti nemocnica v Považskej Bystrici, myjavské kopanice a juhozápad kraja myjavská nemocnica, hornú Nitru a okresy Partizánske a Prievidza bojnická nemocnica a stred kraja Fakultná nemocnica v Trenčíne.

„Keď sa záujemcovia prihlásia, chceme v prvom rade vybaviť imobilných ľudí,