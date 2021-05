Meter je na všetkých rovnaký, hoci prístup ku každému odlišný, hovorí o kozmopolitnej kabíne kouč Ančic

Do roka a do dňa je späť. Z pozície asistenta sa posunul na stoličku hlavného trénera. Čochvíľa 40-ročný Juraj Ančic dal tímu zo Sihote väčšiu voľnosť, čo sa odzrkadlilo na výkonoch na ihrisku i nastavení v kabíne.

13. máj 2021 o 16:47 Martin Jurčo

Po minulom ročníku sa situácia opakuje a opäť doťahujete sezónu po hlavnom trénerovi. Ako ste to prijali?

Okolnosti nastali také, že situácia sa zopakovala. Jednoducho som pod zmluvou a túto príležitosť som zobral. Ide o výzvu. Som o niečo skúsenejší. Verím, že aj môj prínos bude výraznejší.

Napísali sme

Napísali sme Viem byť impulzívny a použiť aj tvrdé slová, hovorí stopér Richard Križan Čítajte

Už by sa snáď aj patrilo potiahnuť celú sezónu. Čo vy na to?

Skutočne netuším, čo sa v lete udeje. Momentálne to ani neriešim. Sústredím sa vždy na nadchádzajúci deň a zápas. Klamal by som, keby poviem, že by som ponuku stať sa hlavným koučom odmietol.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dnes to však nie je priorita. V prvom rade ide o to, aby sme s kolegami pripravili mužstvo na najbližší ligový duel, boli úspešný a konkurencieschopný tím.

Tréner Stijn Vreven po roku klub opustil. Aký bol?

Nemal som s ním problém. Oceňujem jeho kvality. Ukázal nám svoj pohľad na futbal. Naberal som skúsenosti, ktoré sa mi do ďalšej kariéry zídu. Aj po ľudskej stránke sme si sadli. Poviem otvorene, bol som milo prekvapený jeho osobnosťou a charakterom.

Bol výrazne iný ako jeho predchodca Norbert Hrnčár?

Každý je iná povaha.

Ste stále mladý tréner. Ktorý kolega vás doteraz najviac ovplyvnil?

Norbert Guľa, aj keď sme spolu priamo nikdy nepracovali. Pri ňom som precitol a začal futbal vnímať inak. Viedli sme veľa futbalových debát. Páčila sa mi jeho vízia aj hra tímov, ktoré viedol. Bol mojim mentorom.

Dobre som vychádzal s Vladom Cifraničom. Poznáme sa dlhé roky. Fungovala medzi nami správna chémia.

Napísali sme

Napísali sme Klubový rozpočet sa zvýši aj napriek neistej pandemickej situácii, hovorí Radosa Čítajte

Pod trénerom Stijnom Vrevenom mužstvo pôsobilo v určitých fázach až príliš zviazane. Bolo vašou prioritou dať chlapcom viac voľnosti?

Upravili sme mikrocyklus. Snažil som sa ho nastaviť tak, ako som to cítil a ako to tu máme v Trenčíne dlhé roky zaužívané. Som tak vychovaný a naučený.

Snažil som sa uvoľniť atmosféru. Nedávať zbytočne veľa pokynov. Poskytnúť hráčom na ihrisku viac voľnosti s tým, že uvidíme, čo to prinesie. Dva zápasy už voľačo napovedali. Proti ViONu celý duel a proti Žiline prvý polčas bol náš výkon dobrý. Podobným smerom by sme sa chceli uberať do konca aktuálneho ročníka. Čo bude ďalej? Uvidíme...

Ste typ trénera, ktorý podporuje hráčsku kreativitu a necháva im voľnú ruku?

Naučené a jasné princípy musia v našom náročnom systéme platiť. Sú veci, ktoré sa jednoducho musia na ihrisku diať. Každý hráč má osobnú zodpovednosť a vie, čo má robiť.

Vo finálnej tretine ihriska nechávame krídelníkom voľnú ruku. Nech ukážu, čo vedia vymyslieť. Tým sa stávajú zaujímavými.

Mám pocit, že mužstvo troška pookrialo. Potrebujeme však dobré výkony potvrdiť.

Vyrovnanosť výkonov je veľkým problémom AS Trenčín. Čo s tým urobiť?