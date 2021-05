Okres Myjava je stále v bordovej farbe, mesto pokračuje v testovaní

Od budúceho pondelka, 17. mája, budú v bordovej fáze dva okresy, jedným z nich je aj okres Myjava. Okresné mesto sa preto rozhodlo, že aj v piatok (14. 5.) bude testovanie pre verejnosť pokračovať rovnako ako v predchádzajúcom období.

13. máj 2021 o 9:46 TASR

MYJAVA. Od budúceho pondelka, 17. mája, budú v bordovej fáze dva okresy, jedným z nich je aj okres Myjava. Okresné mesto sa preto rozhodlo, že aj v piatok (14. 5.) bude testovanie pre verejnosť pokračovať rovnako ako v predchádzajúcom období. Informoval o tom hovorca mesta Marek Hrin.

"To znamená, že odberné miesto na štadióne bude v tento deň záujemcom k dispozícii od 10.00 do 20.00 h. Popoludní o 15.00 h k nemu pribudnú aj odberné miesta v kultúrnom dome, na Strednej priemyselnej škole a v centre voľného času. Tie budú takisto fungovať do 20.00 h," uviedol Hrin.

Ako doplnil, prestávky pre personál sú plánované od 12.00 do 13.00 h na štadióne a od 18.00 do 18.30 h na všetkých odberových miestach. "Na testovanie organizované samosprávou sa netreba vopred objednávať a je v piatok pre všetkých bezplatné. Takisto funguje testovanie v nemocnici, kam sa treba vopred zaregistrovať cez webovú stránku old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php," informoval hovorca mesta.