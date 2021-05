Štyri kluby z Poľska by sa v slovenskej extralige nestratili, tvrdí Róbert Kaláber

Na začiatku minulého desaťročia Róbert Kaláber necelé tri sezóny viedol Duklu Trenčín. Následne zamieril do Poľska, kde po celý čas pôsobí v klube JKH GKS Jastrzebie. V aktuálnej sezóne s tímom získal majstrovský pohár a reprezentáciu Poľska pripravuje na olympijskú kvalifikáciu.

12. máj 2021 o 12:36 Martin Jurčo

V súčasnosti sa s poľskou reprezentáciou pripravujete na blížiaci sa medzinárodný turnaj. Vraj trénujete až trikrát za deň. Nezničíte hráčov?

Treba sa kvalitne pripraviť na silných protivníkov. Tréningové dávky nie sú iba o kondícií. Venujeme sa taktickým veciam, či presilovým hrám.

Nefrflú vám hráči?

S tým problém nie je. Horšie je, že sa sezóna veľmi naťahuje. Už mesiac sme nehrali žiadny zápas. Donekonečna sa iba pripravovať je už na hlavu, no nič s tým neurobíme, pokiaľ sa chceme na turnaj v Slovinsku kvalitne pripraviť.

Máte už v hlave aj turnaj olympijskej kvalifikácie, ktorý sa v auguste uskutoční v Bratislave?

Nie. Všetku pozornosť momentálne smerujeme na najbližšiu reprezentačnú akciu v Slovinsku. Vieme, čo nás v Bratislave čaká. Budeme si musieť dať záležať na defenzívnej činnosti.

Sám som zvedavý, čo najbližšie konfrontácie so Slovinskom, či Francúzskom ukážu. Ako vyznie naša hra, čo budeme potrebovať zlepšiť a na čom popracovať pred turnajom v Bratislave.

Majstrovstvá sveta nižších kategórií sú zrušené. O čo pôjde v Slovinsku?

Je to náhrada za majstrovstvá sveta 1A. Síce do nej nepatríme, ale vzhľadom k tomu, že sa Maďari ospravedlnili, dostali sme pozvánku. Podobne i Ukrajina na úkor Južnej Kórey. Pre nás to bude dobrá škola zahrať si proti kvalitným súperom.

Poľsko je veľká krajina. Máte z čoho vyberať?

Je to problém. K dispozícií máme 40 hráčov z Poľska. Ďalších päť je v zahraničí. Hovorím o tých, ktorí majú požadovanú výkonnosť a sú ochotní reprezentovať.

A čo záujem mladých ľudí o hokej?