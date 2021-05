Od 1. júna by si mohli ľudia vybrať vakcínu, ktorou chcú byť zaočkovaní

Očkovať by mohli aj všeobecní lekári.

12. máj 2021 o 10:21 SITA

BRATISLAVA. Od 1. júna by si mohli občania vyberať vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Pred rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Na nábeh tohto systému podľa neho potrebuje rezort dva až tri týždne, následne by mali mať občania možnosť slobodného výberu vakcín.

"Vrátane neregistrovaných," povedal minister. Rezort podľa neho plánuje v širšom počte zapojiť do očkovania všeobecných lekárov, k dispozícii budú mať všetky vakcíny okrem Pfizeru.