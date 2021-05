Terasy navštevuje málo zákazníkov, podnikom by pomohlo otvorenie interiérov

Reštaurácie a kaviarne opäť otvorili svoje terasy. Kým niektoré hlásia vysoký počet návštevníkov, iné zívajú prázdnotou. Tvrdia, že potrebujú buď otvoriť aj interiéry, alebo znížiť dane.

11. máj 2021 o 8:58 Maroš Buchel

TRENČÍN. Viacero podnikov v Trenčíne hodnotí prvý týždeň s otvorenými terasami pozitívne. Prevádzky zaznamenali vysoký záujem zákazníkov.

„Ten prvý týždeň bol úplne super, ľuďom už chýbal spoločenský kontakt. Každý deň sme mali od rána do večera plno,“ povedal Mário Oláš, zamestnanec kaviarne na Štúrovom námestí. Všetky prevádzky ale také šťastie nemajú.

Len terasy stačiť nemusia

Peter, ktorý prevádzkuje reštauráciu pod Mestskou vežou, dúfa, že by sa situácia mohla zlepšiť spolu s príchodom teplejších dní.

„Je to lepšie ako nič. Potrebovali by sme sa, samozrejme, dostať do bežného režimu. Čakáme stále na lepšie počasie, aby sa zvyšoval aj počet návštevníkov. Dúfam, že sa budú postupne posúvať aj otváracie hodiny, keďže sme v centre mesta, tak sme bývali otvorení až do polnoci,“ povedal.