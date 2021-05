V trenčianskej ZŠ Dlhé Hony pribudnú nové učebne pre 80 žiakov

Mesto Trenčín chce v rámci rekonštrukcie Základnej školy Dlhé Hony vybudovať nové učebne pre žiakov.

9. máj 2021 o 12:43 TASR

Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila trenčianska radnica vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Predmetom zákazky je vybudovanie nového jednopodlažného objektu v areáli základnej školy, ktorý bude slúžiť pre výučbu 80 žiakov. Súčasťou objektu budú nové sociálne zariadenia a kabinet. Mesto chce tiež zrekonštruovať kanalizačnú prípojku. Tá je čiastočne v areáli základnej školy a čiastočne na komunikácii pred školou.

Celkové predpokladané náklady sú takmer 350.000 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je do 27. mája, nová budova by mala byť dokončená do šiestich mesiacov od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom.