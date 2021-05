Som jednoznačne za dohratie sezóny, hovorí predseda oblastného zväzu Gróf

Futbalisti sa už vrátili na ihriská a trénujú v menších skupinách. V hre je možnosť, že sa sezóna v regióne môže dohrať aspoň v oklieštenej podobe. Rozprávali sme sa s predsedom Oblastného futbalového zväzu Trenčín Ivanom Grófom.

8. máj 2021 o 12:46 Martin Jurčo

Futbal sa nehrá od polovice októbra. Vynechala sa značná časť sezóny. Aké to môže mať podľa vášho názoru dôsledky?

Pre amatérsky futbal to môže mať, respektíve som presvedčený, že to bude mať neblahé následky vo všetkých kategóriách súťaží. Mám obavy, že to, že sa viac ako pol roka nehrá a prakticky ani netrénuje, spôsobí u viacerých klubov nedostatok hráčov. Tí starší , a tých je v našich súťažiach dosť, sa nemusia k futbalu vrátiť. A povedzme si na rovinu, človek spohodlnie, rodina si zvykne, že manžel je doma a problém je na svete. Len ťažko bude táto skupina hráčov hľadať motiváciu začať znova trénovať pri nejasnej budúcnosti.

Najviac mám však obavu o mládežnícke kategórie. Bojím sa, že táto situácia zničí sedem rokov tvrdej práce s našou mládežou a vráti nás to na začiatok nášho snaženia. Budem nesmierne rád, ak sa tieto moje obavy nenaplnia.

Mužstvá začali trénovať v malých skupinách. Postupnými uvoľňovaniami opatrení sa tieto skupiny zväčšovali. Problémom sú však počty hráčov, ktorí boli ochotní sa vrátiť späť na ihriská. Máte obavy, že viaceré mužstvá skončia?

Tu by som nadviazal na moju odpoveď na predchádzajúcu otázku, kde som uviedol niektoré z dôvodov , prečo bude problém hráčov dostať späť na trávniky. Priznám sa, mám obavy, že niektoré kluby môžu mať existenčné problémy.

