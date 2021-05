Pohoda Deň_FM predstaví prvé mená projektu Pohoda on the Ground

Tradičná warm-up akcia festivalu bude aj tentoraz bez návštevníkov. Okrem koncertov prinesie aj debaty so zástupcami slovenských klubov a ďalšími hosťami z prostredia kultúry.

6. máj 2021 o 11:43 TASR

Takto to vyzeralo na Pohode v roku 2018. (Zdroj: Pohoda festival)

TRENČÍN. Vrbovskí víťazi s Komorným orchestrom mesta Trenčín, Boy Wonder, Nina Rosa, Dáša Fon Fľaša, VKTRD, Whithe a Miklei vystúpia v piatok 7. mája na Pohoda Dni_FM.

Tradičná warm-up akcia festivalu bude aj tentoraz bez návštevníkov. Okrem koncertov prinesie aj debaty so zástupcami slovenských klubov a ďalšími hosťami z prostredia kultúry o ich uplynulom roku či plánoch na najbližšie obdobie.

V programe figuruje tiež debata s epidemiologičkou Alexandrou Bražinovou. TASR o tom informoval PR manažér Anton Repka.

Dodal, že zástupcovia festivalu zverejnia v rannom programe Rádia_FM aj prvé mená a počas dňa i ďalšie informácie o chystanom projekte Pohoda on the Ground. Má ísť o sériu jednodňových festivalov s kapacitou 1000 ľudí, ktoré sa uskutočnia od 7. do 11. júla na letisku Trenčín.

V rámci Pohoda Dňa_FM 2021 sa v Slovenskom rozhlase predstavia Vrbovskí víťazi a Komorný orchester mesta Trenčín, ktorí prvýkrát spoločne súzneli v jednom z hangárov pri letisku Trenčín na Pohode in the Air.

V Rádiu_FM si fanúšikovia vypočujú aj slovenského rapera a producenta známeho pod umeleckým menom Boy Wonder, pesničkárku, huslistku a speváčku Ninu Marinovú, účinkujúcu pod pseudonymom Nina Rosa, ďalej projekt dramaturga žilinského klubu Hájovňa Dáša Fon Fľaša, pre ktorého sú typické silné angažované texty, zamerané na podporu solidarity a tolerancie či ekologický prístup, alebo Miklei, na Slovensku žijúcu acid/trance/techno DJ-ku z Ukrajiny.