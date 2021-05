Zbierka pomôže ľuďom so zdravotným znevýhodnením

V hre je aj otvorenie ďalšej chránenej dielne.

7. máj 2021 o 5:10 Erik Stopka

TRENČÍN. V kvalitnejšie vybavenom a zdravšom prostredí budú pracovať zamestnanci dvoch chránených dielní v Trenčíne. Vďaka úspešnej internetovej kampani je navyše každým dňom reálnejšie aj zamestnanie ďalších ľudí so zdravotným postihnutím, v hre je aj vznik tretej chránenej dielne pod hlavičkou Na ceste.

Záujemcovia, ktorí chcú podporiť dobrú vec, tak môžu spraviť do tretieho májového týždňa.

Záujem predčil očakávania

Štyria dobrovoľníci mali za cieľ pred začiatkom vyhlásenia kampane vyzbierať 3 500 eur. Víziou bolo podporiť chránené dielne. Konkrétne Baliareň Na ceste a Kaviareň Na ceste.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Chceli by sme im v lete pomôcť zrenovovať priestory v Katovom dome. Vytvoriť tam sklenené dvere, aby mohli byť viac otvorení vonkajšiemu svetu. Chceme dokúpiť aj stroj na výrobu zmrzliny, čističku vzduchu do baliarne a nejaké drobnosti, aby sa tam zamestnancom mohlo lepšie pracovať,“ priblížil spoluautor výzvy Ivan Ježík.

Súvisiaci článok Otvorili kaviareň, v ktorej zákazníkov obslúžia ľudia s mentálnym postihnutím Čítajte

Doplnil, že všetky peniaze, ktoré vo výzve nazbierajú nad stanovenú sumu, pôjdu do tvorby nových pracovných miest. Realita po prvom týždni trvania kampane predčila očakávania, keď suma atakovala hranicu 7 000 eur.

„Ľudia to prijali veľmi dobre. Neviem povedať, aký je cieľ, no viem sľúbiť, že všetko pôjde priamym darom zriaďovateľom dielní a budú použité na ich rozvoj a na zamestnávanie ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc,“ poznamenal. Záujemcovia si v rámci výzvy môžu zakúpiť pohľadnice, odznaky, tričká, a posedenie pre väčší počet ľudí s občerstvením v Kaviarni Na ceste, kde hostí obslúžia práve ľudia so zdravotným znevýhodnením.

„Ľudia sa tam reálne stretnú s tými, ktorých cez výzvu podporia. Môžu si tam posedieť a vidieť, ako fungujeme. V odmene je káva a koláč,“ povedala maturantka Hana Mišíková, pracovná asistentka v chránenej dielni a zároveň ďalšia zo spoluautorov kampane.

V hre je aj práčovňa

V dvoch chránených dielňach pracuje osem ľudí. Siedmi z nich sú klientmi Domova sociálnych služieb (DSS) Adamovské Kochanovce, ôsmou je Trenčianka odkázaná na invalidný vozík.

Zakúpením nového vybavenia sa podporia schopnosti a zručností tu zamestnaných ľudí s mentálnym postihnutím. „Napríklad stroj na výrobu zmrzliny ich prinúti na sebe pracovať a naučiť sa nové veci. Veľmi to pomáha aj myšlienke deinštitucionalizácie, na ktorej pracujeme od rokov 2014/2015. Páči sa mi, že táto téma sa dostáva na startlabe medzi ľudí, ktorých by sa nám vôbec nepodarilo osloviť, a to aj za hranice kraja,“ skonštatovala riaditeľka DSS Jana Pondušová.

Súčasne priznala, že myšlienkou vzniku tretej chránenej dielne sa zaoberajú asi dva roky. Najčastejšie sa skloňovala drevárska dielňa alebo práčovňa.

„Kľúčové je získať priestor, zamestnancov ani tak nie, keďže priebežne sa nám ozývajú ľudia, ktorí majú zdravotné postihnutie a radi by sa zamestnali,“ uviedla Pondušová.

Podľa Ježíka sú všetky možnosti otvorené. „Bude potrebné zrátať náklady – či na prenájom, alebo zariadenia chránenej dielne. Podľa toho, koľko sa vyzbiera, bude sa môcť premýšľať o type prevádzky a o jej umiestnení,“ doplnil.

V súčastnosti sa obe chránené dielne pripravujú na znovuotvorenie. Baliareň by mali otvoriť začiatkom mája, kaviareň sídliacu v Katovom dome po dokončení výmeny strešnej krytiny a ochodze do niekoľkých týždňov.