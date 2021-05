SHMÚ upozorňuje na silný dážď na väčšej časti Slovenska

Meteorológovia očakávajú výskyt dažďa s úhrnom 35 milimetrov.

1. máj 2021 o 19:26 TASR

TRENČÍN. Na väčšine územia Slovenska s výnimkou Bratislavského a Prešovského kraja treba až do nedele (2.5.) počítať so silným dažďom. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý preto vydal

výstrahu prvého stupňa.

Meteorológovia očakávajú výskyt dažďa s úhrnom 35 milimetrov. "Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské

aktivity," uviedli s tým, že hoci sú predpokladaný úhrn a intenzita zrážok v danej ročnej dobe a oblasti bežné, môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu.