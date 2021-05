Projekt dopravného terminálu na autobusovej stanici opäť ožíva

Mesto Trenčín a súkromný investor hlásia výrazný posun v rokovaniach ohľadne projektu dopravného terminálu na autobusovej stanici. Primátor je s ním spokojný, predložiť sa ho chytá poslancom.

6. máj 2021 o 5:00 Erik Stopka

Autobusová stanica v Trenčíne (Zdroj: archív MY)

TRENČÍN. Ako bude vyzerať autobusová stanica v krajskom meste? Na to sa už dlhé roky pýtajú Trenčania i cezpoľní, doteraz však zostáva otázka nezodpovedaná. Zmeniť by sa to mohlo v najbližších týždňoch. Podľa primátora padla s investorom dohoda, ktorú v blízkej dobe odprezentuje poslancom mestského zastupiteľstva.

Pokiaľ by ju schválili, vybudovanie terminálu by bolo podľa Richarda Rybníčka otázkou maximálne niekoľkých rokov.

K prístreškom preskakujú cez mláky

Autobusovú stanicu v Trenčíne označujú viacerí cestujúci za jednu z najhorších z krajských miest. K zhrdzaveným prístreškom musia počas dažďa preskakovať ponad nespočet kaluží.

„Čo na to povedať? Autobusy sú síce vymenené, no nástupište je ako niekde v Moldavsku. Je to hrozné,“ zareagoval na otázku ako vníma stav stanice oslovený Juraj z Trenčianskych Teplíc. O plánovanej rekonštrukcii autobusovej stanice počul, za problém označil peniaze.

„Stačilo by len vymeniť asfalt, spraviť napríklad zo zámkovej dlažby náštupištia a dať tu nejaké prístrešky, nech tu ľudia nemoknú, žiadny luxus tu asi cestujúci nečakajú, len nejaké slušnejšie podmienky,“ myslí si. Podľa Jany je problémom, že rekonštrukcia nemá žiaden pevný termín. „My Slováci všetko radi odkladáme na poslednú chvíľu. No čo je to posledná chvíľa v prípade rekonštrukcie?“ pýta sa cestujúca z Trenčianskej Turnej.

Oslovený Ľuboš zas poukazuje na aspekt motivácie ľudí cestovať verejnou dopravou.

„Všade sa prezentujú autobusy, klimatizácia, wifi, to je super, nemôžeme už jazdiť