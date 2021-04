Ministerstvo pripravuje zmeny v očkovaní

Aktualizácia má podľa ministerstva za cieľ urýchliť očkovanie tých ľudí, ktorí sú najviac ohrození ochorením COVID-19.

26. apr 2021 o 15:26 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje zmeny v očkovaní. Rezort pracuje na novej vyhláške, ktorá by mala platiť od mája tohto roku. Upravovať bude očkovanie chronicky chorých pacientov, skupinové očkovanie, ale aj už medializované očkovanie sprievodu seniorov.

Aktualizácia má podľa ministerstva za cieľ urýchliť očkovanie tých ľudí, ktorí sú najviac ohrození ochorením COVID-19. Aktuálne sa pripravujú technické úpravy registračného formuláru, aby systém bol pripravený na nasadenie.

Po novom budú chronicky chorí pacienti so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19 zaradení za osoby s vekom nad 70 rokov. Do jednej fázy s osobami nad 60 rokov sa zároveň zaradia osoby so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19. Konkrétne diagnózy stanovil rezort zdravotníctva. Zdravotné poisťovne už vytvorili zoznamy svojich poistencov s chronickými ochoreniami.

Súvisiaci článok Zdravotníci z FN Trenčín zaočkovali vakcínou už takmer 50.000 ľudí Čítajte

Záujemca sa následne zaregistruje ako chronicky chorý pacient a systém spáruje údaje z registračného formulára a poisťovne.



"Po otvorení kapacít budú termíny najprv pridelené záujemcom nad 70 rokov, následne sa pridelia voľné termíny pacientom so závažnými chronickými ochoreniami a v ďalšom kroku sa pridelia voľné termíny záujemcom, ktorí sú starší ako 60 rokov a tiež pacientom so stredne závažnou chorobou. Všetci záujemcovia z týchto skupín budú očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna," informuje ďalej ministerstvo.

Zohľadňovať budú vek

Stále teda platí, že systém bude pri prideľovaní termínov na očkovanie zohľadňovať vek, teda starší záujemcovia budú mať vždy prednosť pred mladšími.



Pre záujemcov o očkovanie, ktorí sú starší ako 60 rokov, ale je pre nich ťažké absolvovať ho prostredníctvom doposiaľ nastaveného systému, sa zavedie možnosť skupinového očkovania s využitím špeciálnych výjazdových očkovacích jednotiek. Vyhláška počíta aj s tým, aby so seniorom starším ako 70 rokov mohla byť zaočkovaná aj sprevádzajúca osoba.

Rezort však upozorňuje, aby sa občania zatiaľ nedožadovali očkovania ako sprievod vo vakcinačných centrách, nakoľko to bude možné až po tom, ako vyhláška vstúpi do účinnosti. Vakcinačné centrá zatiaľ nie sú oprávnené takéto osoby zaočkovať.

#MyVasPotrebujeme Ekonomické dôsledky pandémie ohrozujú aj posledné nezávislé printové médiá v našich mestách a obciach. Patrí medzi ne aj sieť regionálnych týždenníkov MY, ktorá pod touto hlavičkou prevádzkuje 23 platených týždenníkov, 27 spravodajských regionálnych webov a viac ako 50 FB stránok. Toto všetko už môže byť čoskoro minulosťou, pretože ekonomický útlm nám spôsobil masívny prepad predaja a príjmov. Ak chcete, aby aj vo vašom meste alebo v regióne zostali zachované kritické a nezávislé médiá (noviny a web) a ak chcete, aby vás o práci mesta a života v ňom neinformovali iba mestom financované média, podporte nás. Už aj sumou 4€ mesačne prispievate k tomu, aby sme mohli aj naďalej prinášať aktuálne a pravdivé informácie o živote vo vašom regióne, meste a obci. Vašu podporu teraz potrebujeme viac ako inokedy predtým. Ďakujeme! Chcem podporiť →