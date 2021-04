Na najvyššej veži Trenčianskeho hradu zabehol maratón

Známy bežec Stanislav Ďuriga zabehol maratón na počesť Matúša Čáka Trenčianskeho.

25. apr 2021 o 17:01 Maroš Buchel

TRENČÍN. Známy trenčiansky bežec Stanislav Ďuriga presne 927-krát obehol okolo Matúšovej veže na Trenčianskom hrade.

Maratón absolvoval pri príležitosti svojich okrúhlych 60. narodenín, bežecký výkon venoval aj 700. výročiu úmrtia Matúša Čáka Trenčianskeho. V podobných maratónoch chce pokračovať aj v budúcnosti.

Svetové prvenstvo

Bežec okolo dominanty Trenčianskeho hradu prebehol dohromady 927 kôl. Bežecký výkon mu v polovici sťažil aj silný dážď.

„Keď som bežal približne 600. kolo, tak začalo dosť silno pršať a musel som dávať pozor, aby som sa nešmykol. Bolo to náročné, ale aj zaujímavé,“ podelil sa so svojimi pocitmi Ďuriga.

So svojím výkonom je maratónec spokojný. „Som rád, že som to absolvoval, nebolo to jednoduché. Len som bežal a každých 200 kôl som niečo zjedol. Od 600. kola som už ani nezastavoval. Tak som rád, teším sa, že som to bežal tu v Trenčíne a že som prvý, kto to tu na hrade zabehol. Dúfam že aj posledný,“ vtipkoval.

Podľa jeho slov je podobný výkon náročný hlavne na psychiku a koncentráciu. Napriek náročnému výkonu však na konci maratónu vôbec necítil únavu.